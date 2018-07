Diese Ortschaft ist nur drei Meter breit

In den frühen Fünfzigern war Atlanta nicht nur die bevölkerungsreichste Stadt der USA, sie wuchs auch rasant weiter. Innert kürzester Zeit annektierte Atlanta diverse umliegende Ortschaften und vergrösserte die Stadtfläche so um das Dreifache. Aber: Nicht jeder Nachbarort von Atlanta wollte auch Teil der schnell wachsenden Grossstadt werden.

Bildstrecken Die versteckte italienische Stadt Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Rassentrennung

In den Fünfzigern war in Amerika die Rassentrennung noch ein grosses Thema. So auch für die Einwohner von Cobb County: Sie sorgten sich nicht nur um die ihrer Meinung nach unfähige Regierung in Atlanta, sondern vor allem um den grossen Anteil Afroamerikaner in der Stadt.

Weisse Familien aus Atlanta verkauften gar ihre Häuser und zogen nach Cobb County, in dem die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung noch nicht angekommen war. Cobb Country befand sich hinter dem Chattahoochee River, der es von Atlanta trennte.

Chattahoochee Plantation

Als klar wurde, dass Atlanta auch Cobb County schlucken würde, wenn es weiterwächst, beschlossen die Bewohner, etwas zu unternehmen. Sie gründeten kurzerhand eine Stadt, die Chattahoochee Plantation. Sie dehnte sich über die ganze Länge des Flusses aus, war fast 50 Kilometer lang – aber nur gerade drei Meter breit.

Chattahoochee Plantation hatte keine Einwohner, keine Gebäude und keinen Bürgermeister. Das brauchte sie aber auch gar nicht: Allein dass dieser Abschnitt Land als Stadt deklariert wurde, reichte, um die Ausdehnung Atlantas zu verhindern.

Laut Gesetz darf nämlich keine Stadt in eine andere expandieren, wenn dabei eine dritte Stadt überschritten wird. Eine Stadt ohne offizielle Ansprechperson konnte aber auch nicht einfach so annektiert werden. So oder so: Es hat funktioniert. Atlanta hörte an dieser Grenze auf zu wachsen.

Chattahoochee Plantation blieb bis 1995 eine eigene Stadt. Heute ist es ein Viertel in der Stadt Marietta.

(mst)