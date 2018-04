Dieser Raum ist das Herzstück der Wohnung

In der Küche wird gegessen, getrunken, Zeitung gelesen, gelernt, diskutiert, gestritten, gelacht, gebastelt – und ja, auch gekocht. Nicht umsonst nennt man die Küche das Herzstück der Wohnung, und das war auch früher schon so.

Umfrage Wo in Ihrer Wohnung sind Sie am liebsten? In der Küche natürlich.

Im Wohnzimmer.

Im Schlafzimmer.

Im Bad.

Auf dem Balkon.

Einziger beheizter Raum der Wohnung

Über Jahrhunderte war die Küche oft der einzige beheizte Raum und wurde deshalb von sämtlichen Hausbewohnern sowie von Gästen intensiv genutzt. Industrialisierung und technischer Fortschritt nahmen dann aber auch Einfluss auf die Küchen: Die Küche war nicht mehr der einzige warme Raum im Haus.

«Moderne» Maschinen und Apparate wie zum Beispiel Elektro- oder Gasherde erleichterten die Arbeit enorm. Und anstelle der Eigenproduktion wurden vermehrt Lebensmittel vom Händler bezogen. In der Folge wurden die Küchen kleiner und dienten häufig nur noch der Essenszubereitung durch die Hausfrau.

Soziale Aspekte

Treffpunkt für die Familie oder Gäste war das Wohnzimmer. Bald aber rückte die Küche wieder vermehrt ins Zentrum. Wer will denn schon alleine in einer winzig kleinen Küche werkeln? Heutzutage dominieren in Neubauten offene Küchen auf vergleichsweise vielen Quadratmetern.

Sie werden so geplant, dass sie praktisch zum Wohnzimmer mutieren: offen, luftig, hell und geräumig. Nicht zuletzt ist die Küche für manche Menschen auch ein Statussymbol: Modernste Küchengeräte und -maschinen, hochwertige Abdeckungen und eine entsprechende Einrichtung machen aus einer Küche mehr als einfach einen Raum um den Herd.

Wichtiger als ein tolles Auto

Kurz: Die Küche ist wichtig. Das bestätigen auch Untersuchungen. Laut der Studie «Future Living» ist für 57 Prozent der Befragten eine tolle Küche wichtiger als ein tolles Auto, für das sich nur gerade 29 Prozent begeistern können.

Eigentlich erstaunlich, denn viele Menschen möchten nicht allzu viel Zeit mit der Nahrungsmittelzubereitung verbringen und greifen deshalb gerne auf Halbfertig- oder Fertigprodukte zurück – oder bestellen den Pizzakurier. Wenn dann aber mal richtig gekocht wird, dann wird dies gerne zum Event gemacht.

Wer den Kochlöffel zu schwingen weiss, gilt fast schon als Künstler und beeindruckt Familie und Freunde mit raffinierten Speisen, die nicht zuletzt auch dank moderner Kochgeräte wie Dampfgarer oder Teppanyaki-Grillplatten gelingen. Da nimmt man doch gerne in Kauf, dass trotz Dampfabzug die ganze Wohnung nach gebratenen Scampi riecht und man freie Sicht auf dreckiges Geschirr hat.

