Dieser Wohnblock sieht aus wie ein Jenga-Turm

Die Skylines der meisten Grossstädte ähneln sich: Einzelne Wolkenkratzer dicht nebeneinander. Das war auch in Singapur so – bis ein deutscher Architekt die Wolkenkratzer «niederlegte und aufeinanderstapelte». Herausgekommen ist The Interlace, der wohl aussergewöhnlichste Wohnblock der Welt.

«Wohnblock der Zukunft»

The Interlace, das 2015 den «Building of the Year»-Award gewann, wurde vom deutschen Architekten Ole Scheeren entworfen. Wen Khai Meng, CEO des Bauunternehmens Capital Land Singapore, sagt: «Wir haben bei The Interlace versucht, uns das Wohnen der Zukunft vorzustellen. Ein Wohnblock, der nicht nur private Räumlichkeiten bietet, sondern die Bewohner zu einer Gemeinschaft formt.»

Mit dieser Vision entwarf Scheeren 31 Wohnblöcke, jeder sechs Stockwerke hoch. Diese länglichen Blöcke wurden sechseckig angeordnet und aufeinandergestapelt. Khai Meng bezeichnet die Gebäude als «vertikale Stadt mit spektakulären Dachgärten und privaten und öffentlichen Dachterrassen».

1040 Wohnungen

The Interlace umfasst insgesamt 1040 Wohnungen, die jeweils bis maximal vier Zimmer haben. Die Wohnblöcke haben eine Gesamtfläche von 80'000 Quadratmetern; in acht Gärten verteilen sich mehrere Swimmingpools, Gemeinschaftsgärten und Spielplätze.

Zusätzlich gibt es Gemeinschafts-Fitnessräume, mehrere Grillplätze, Karaoke-Räume und eine Art Finnenbahn für Jogger. The Interlace umfasst auch acht Geschäfte, darunter ein Café und ein Lebensmittelgeschäft.

