Dieses Haus wurde über den Atlantik transportiert

Wenn Häuser verschoben werden müssen, dann normalerweise weil sie einem neuen Bauprojekt im Weg stehen oder ihnen die Zerstörung durch Naturkatastrophen wie Überflutung droht. Häufig reicht es dabei, das Haus nur wenige Meter oder Kilometer weiter weg zu bringen. Nicht so das Virginia House, das 5800 Kilometer über den Atlantik transportiert wurde.

Bildstrecken An diesem Anwesen hängt ein Freimaurer-Tempel Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Wenige technische Hilfsmittel

Dafür wird normalerweise das Fundament ausgegraben, auf hydraulische Stützen gestellt und dann das Gebäude als Ganzes sehr langsam abtransportiert. Ist die Entfernung aber wesentlich grösser, zum Beispiel wie die zwischen Warwickshire in England und Virginia in den Vereinigten Staaten, sieht das Vorgehen anders aus.

In solchen Fällen wird das Gebäude Stein für Stein abgebaut, in Einzelteilen verschifft und dann am neuen Standort wieder aufgebaut. Genau das passierte mit dem Virginia House, das die fast 5800 Kilometer zwischen Warwickshire und Virginia in den 20er-Jahren zurücklegte.

Verkauf von Einzelteilen

Das Virginia House stand einst in England, wo es 1536 vom Politiker Thomas Hawkins gekauft wurde. Er nannte es, weil es mitten in einem ausladenden Garten stand, Hawk's Newst. Fast vier Jahrhunderte später, 1925, kam das Haus auf den Markt – in Einzelteilen. Die Verkäufer, die Familie Lloyd, wollten es abreissen, boten aber die Eichentüren, Holzböden und «grössere Mengen an Back- und Sandsteinen» zum Verkauf an.

Alexander W. Weddell, ein vermögender amerikanischer Diplomat und seine Frau Virginia waren vom Haus so begeistert, dass sie anboten, das gesamte Gebäude zu kaufen. Noch vor der Auktion ging die Besitzerfamilie auf den Deal ein und verkaufte das eindrückliche Haus für nur gerade 3500 Pfund.

Wut über die amerikanischen Käufer

Die britische Presse war über den Verkauf an ein amerikanisches Paar «not amused» und die Weddells mussten viel Kritik einstecken, auch weil es Gerüchte gab, dass die beiden das Herrenhaus nun doch abreissen wollten. Als schliesslich klar war, dass die Weddells die besten Absichten hatten, das Haus zu retten, erhielten sie gar einen Entschuldigungsbrief von Mitgliedern der britischen Parlaments.

Die Firma, die von den Amerikanern mit dem Abbau und Transport des Hauses beauftragt wurde, meldete nach einer ersten Inspektion, dass die meisten Steine einen Transport wohl eher nicht überstehen würden. Weddell bestand allerdings auf seinem Plan, und glücklicherweise waren die Steine in einem besseren Zustand, als ursprünglich befürchtet. Die meisten kamen einzeln oder als Teil ganzer Wände in den USA an.

Der Abbau, Transport und (nicht ganz detailgetreue) Wiederaufbau kostete die amerikanische Familie 250'000 Dollar, was zu diesem Zeitpunkt eine beeindruckende Summe war. 1929 konnten die Weddells einziehen und lebten bis zu ihrem Tod bei einem Eisenbahnunglück 1948 im Haus. Danach wurde es an die Virginia Historical Society überschrieben, die es seit da instand hält.