Ein bisschen Schweiz in Marokko

Auf etwa 1650 Metern über Meer liegt die Stadt Ifrane mit ihren 15'000 Einwohnern. An einer verschneiten Strasse stehen adrette Reihenhäuschen. Ifrane liegt allerdings nicht in der Schweiz oder irgendwo in Europa, sondern in Marokko.

Die Schweiz von Marokko

Aufgrund der Höhe und der Bauweise der Häuser gilt Ifrane auch als «die Schweiz von Marokko». Auf der Website für Touristen verspricht die Stadt ein «Swiss alpine feeling». Und tatsächlich: Der Schnee, der im Mittleren Atlas manchmal liegt, die europäische Bauweise der Häuser und die akkuraten Blumenbeete kommen uns sehr vertraut vor.

Im Frühling und Sommer blüht die Gegend auf, das Klima im Winter steht in starkem Kontrast mit dem sonst trockenen und heissen Marokko. Kein Wunder, ist Ifrane ein beliebter Wintersportort für reiche Einheimische aus Fez, Meknes und Marrakesch.

Von Franzosen erbaut

Für das sehr europäische Erscheinungsbild dieser marokkanischen Stadt gibt es natürlich eine Erklärung: Ifrane wurde 1930 von den Franzosen gebaut, die es als Verwaltungsstadt für den französischen Teil von Marokko nutzen wollten. Zwar war Rabat die Hauptstadt von Französisch-Marokko, den meisten Franzosen war es dort aber zu heiss. Ganz anders in Ifrane: Hier wurde die kälteste jemals in Afrika gemessene Temperatur registriert: -24 Grad.



Das Konzept der Bergstädte, in die sich die reichen Kolonialisten in den heissen Sommermonaten zurückziehen können, ist übrigens nicht neu. Eines der bekanntesten Beispiele dürfte Shimla im Himalaya-Gebirge sein – die Sommerresidenz der britischen Kolonialmacht.

Nach europäischem Vorbild

Da sowieso hauptsächlich Europäer dort lebten, wurden die Städte an die Ortsbilder aus der Heimat angepasst. Bäume und Pflanzen wurden teilweise sogar extra importiert. Und auch nachdem Marokko 1956 unabhängig geworden war und Marokkaner nach Ifrane gezogen waren, wurde der Stil beibehalten.

Zwar bauten die neuen Bewohner einen Marktplatz für einen Basar und eine Moschee, aber auch die 1995 erbaute al-Akhawayn-Universität orientierte sich stark am westlichen Baustil.





