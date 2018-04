In diesen 10 Schlössern können Sie wohnen

Leben in einem Schloss: Die Märchen der Gebrüder Grimm und diverse Disney-Filme lassen nicht nur kleine Kinder vom Wohnen in einer Burg träumen. Für die meisten von uns wird dieser Traum wohl nie in Erfüllung gehen.

Umfrage Würden Sie gern in einem Schloss wohnen? Ja, König/in war schon immer mein Traumjob.

Ja, so Burgfräulein für eine Nacht wäre schon schön ...

Na ja, ist wohl eher ungemütlich, so ohne Heizung und so.

Nein, bloss nicht. Alt, ungeheizt und aufwendig. Das ist nicht mein Ding.

Eher nicht, so ein Schloss ist doch mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden.

Oder etwa doch? In unserer Bildstrecke und im Video sehen Sie zehn Schlösser, in denen Sie tatsächlich leben können – wenn auch nur als Airbnb-Gast.

Augill Castle, Eden Valley, England – 148 Franken

Cahir Castle, Galway, Irland – 181 Franken

Vecchia Torre, Tuoro sul Trasimeno, Italien – 66 Franken

Dairsie Castle, Fife, Schottland – 901 Franken

Kilmartin Castle, Argyll and Bute, Schottland – 229 Franken

Castello Borgia, Toskana, Italien – 1211 Franken

Aborn Castle, Ellington CT, USA – 172 Franken

Castello di San Fabiano, Monteroni d'Arbia, Italien – 150 Franken

Château Casanova, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Frankreich – 538 Franken

Château de la Chauverie, Saint-Georges-sur-Cher, Frankreich – 424 Franken