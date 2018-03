Manhattans letztes Bauernhaus

Zwischen Hochhäusern, Mehrfamilienblocks und Leuchtreklamen steht das Dyckman Farmhouse, das letzte holländische Bauernhaus Manhattans. Seit 233 Jahren steht es am 4881 Broadway und bietet einen starken Kontrast zu seinen Nachbarhäusern.

Holländische Nachbarschaft

Das Viertel, in dem sich das Dyckman Farmhouse befindet, ist Inwood oder Tubby Hook, wie es früher hiess. Gegründet wurde die Nachbarschaft im frühen 17. Jahrhundert von Holländern. Angeblich kaufte die erste Familie das ganze Gebiet für 60 niederländische Gulden, also etwa 24 Dollar, und einige billige Schmuckstücke.

Unter den ersten Bewohnern war auch William Dyckman, der 1661 in New York ankam. In Tubby Hook kaufte sich der Bauer einen Quadratkilometer Land für seine Farm, die er darauf bauen würde.

Familientragödien

Das heutige Farmhaus, das ca. 1785 erbaut wurde, hat zwei Stockwerke und wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts ständig von rund zwölf Familienmitgliedern des Dyckman-Clans bewohnt. Daneben gab es Ställe, eine Scheune und eine Obstmühle, in der die Dyckmans Apfelsaft produzierten.

Die Dyckmans waren auch für ihre Gastfreundschaft berühmt, und so entwickelte sich das Farmhaus schnell zu einem inoffiziellen Hotel für Durchreisende in Tubby Hook. Ein riesiges Cheminée bot nicht nur Platz für mehrere Kochtöpfe, sondern wärmte auch das ganze Haus.

Nach dem Tod von William Dyckman ging das Haus an seinen Sohn Jacobus über. Sein Leben sollte mit dem Besitz des Hauses aber nicht leichter werden: Zwischen 1809 und 1822 verlor der junge Mann seine Frau, vier Söhne und eine Tochter sowie einen Enkel.

Vom Wohnhaus zum Museum

Mitte des 19. Jahrhunderts verliessen die Dyckmans das Haus. Es blieb zwar in ihrem Besitz, wurde aber vermietet. Bis 1915 zwei Schwestern aus der Familie, Mary Alice und Fannie Fredericka, einzogen und umfangreiche Renovationen vornahmen. Wenig später verkauften die beiden das Haus an die Stadt New York.

In Zusammenarbeit mit Historikern wandelten die beiden das Haus in ein Museum um. Der Garten wurde umgegraben, und die dabei gefundenen Gegenstände wurden fotografiert und katalogisiert. Gefunden haben die Historiker insgesamt über 5000 Objekte, darunter sogar eine kleine Kanone. Das Museum ist gratis und hält sich mit Spenden über Wasser.