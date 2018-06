Kletterer FreeSolo zeltet auf 40-Meter-Kamin

Das Video von User FreeSolo zeigt den Kletterer, wie er aus seinem Zelt rausgeht. Dieses steht allerdings auf 40 Metern Höhe auf einem schmalen Industrie-Kamin in der Nähe von Karlskrona, Schweden. Die Aussicht ist nichts für Menschen mit Höhenangst oder schwachen Nerven.

Der Kletterer, der nur FreeSolo genannt werden will, hat viel Erfahrung: Der heute 42-Jährige hat schon als Teenager damit begonnen, hohe Gebäude zu erklimmen. «Ich fing an zu klettern, als ich 13 war. Als Teenager habe ich einmal einen 125 Meter hohen Mast erklommen. Ich habe eigentlich immer vom Mount Everest geträumt.»

Ein fliegendes Zelt

Das Video beginnt nicht beim Auf-, sondern Abbau: In den folgenden Szenen ist zu sehen, wie FreeSolo erst sein Zelt und später Teile seines Equipments vom Kamin wirft. «Der Industrie-Kamin ist schon 200 Jahre alt und etwa 40 Meter hoch», sagt FreeSolo.

«Was ich am Klettern am meisten liebe, ist die Ruhe und die Harmonie, die ich dabei spüre. Angst habe ich eigentlich nie – und wenn, dann ist es ein bisschen Angst, die einem das Leben rettet. Angst sonst? Habe ich nur vor Spinnen», erklärt FreeSolo. Wo der Turm genau steht, will er lieber nicht sagen.

