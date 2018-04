Mit diesem Haus rächte sich ein Mann an seiner Ex

Das Pink House auf Plum Island in Newbury, Massachusetts, ist so etwas wie ein Wahrzeichen in der Region. Es ist aber auch ein sogenanntes Spite House (Neidhaus) – ein Haus, das nur gebaut wurde, um jemanden damit zu ärgern.

Haus in der Pampa nachgebaut

Alles begann mit einer Scheidung: 1925 stimmte eine Frau der Scheidung von ihrem Ehemann zu, aber nur unter einer Bedingung: Sie wollte einen exakten Nachbau des Hauses, in dem die beiden vorher zusammen gewohnt hatten.

Der Mann, offensichtlich nicht gut auf seine Ex zu sprechen, kam dieser Forderung nach. Er baute das Haus an einem der unwirtlichsten Orte, die er auf die Schnelle finden konnte: auf Plum Island, einem Ort ohne andere Einwohner, mitten in einer sogenannten Salzwiese.

Rettungsversuche

Und doch: Das Haus, in dem es keinen Wasseranschluss gibt, war bis 2011 bewohnt. 2012 wurde es von den damaligen Besitzern an das Parker River National Wildlife Refuge verkauft, die es seit da vor dem Abriss bewahren wollen.

