So wohnen die Menschen in anderen Ländern

Angenommen, die gesamte Weltbevölkerung würde an einer einzigen Strasse leben, geordnet nach relativem Wohlstand. Am einen Ende wohnten dann die Reichen des jeweiligen Landes, am anderen Ende die armen Schlucker.

Diese fiktive Strasse gibt es. Allerdings nur online: Die Website «Dollar Street» ist ein Online-Projekt der Schwedin Anna Rosling Rönnlund. Sie besteht aus Unmengen von Bildern, die zeigen, wie Menschen in anderen Ländern leben. Entlang der «Dollar Street» finden sich nicht nur Familienporträts, Bilder von Schlafzimmern, Wohnzimmern und Toiletten, sondern auch Zahnbürsten, Spielzeuge, Autoschlüssel und Verkehrsmittel, die Menschen in anderen Ländern jeden Tag benutzen.

Spannender Streifzug durch die Lebensumstände auf der ganzen Welt

Rönnlund ist Vizepräsidentin der Non-Profit-Organisation Gapminder Foundation, die sie 2005 mitgegründet hat. Die Stiftung will durch Datenanalysen und einfache Visualisierungen das Verständnis davon fördern, wie Menschen in anderen Ländern leben. Als Fotografin weiss sie, wie Armut und Reichtum aussehen – und wie eingeschränkt unser Bild von anderen Ländern mitunter ist. Für «Dollar Street» schickte sie 25 Fotografen los, um Freiwillige aller Schichten, ihre Wohnräume und Gebrauchsgegenstände zu fotografieren.

Was als Projekt gegen die Ignoranz begann, ist ein spannender Online-Streifzug durch die Lebensumstände von Menschen in aller Welt geworden.

Der Schweizer Student findet zum Beispiel heraus, dass seine Studentenbude aussieht wie eine Wohnung der oberen Mittelschicht in Rumänien, sein betagtes Rennvelo in Mexiko eher einem wohlhabenden Menschen gehören würde und das Abtropfgestell für das Geschirr in der Küche genauso aussieht wie eines in Jordanien.

Alle Länder der Erde hat die Gapminder Foundation noch nicht erfasst, die Strasse wächst noch immer. Zuletzt suchte Rönnlund Freiwillige für Bilder aus Japan.

(20 Minuten)