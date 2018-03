Zehn Gadgets für die perfekte Grill-Saison 2018

Glaubt man der Grillstudie, welche die Fleischverarbeiterin Bell in Auftrag gegeben hat, so ist die Schweiz eine echte Grill-Nation. Die Erhebung zeigt nämlich, dass 90 Prozent der Schweizer mindestens einmal im Monat den Grill anschmeissen, 60 Prozent werfen gar wöchentlich ein Stück auf die glühenden Kohlen. Dabei zeigen sich Herr und Frau Schweizer aber tendenziell konservativ. Nur 53 Prozent der Befragten wagen sich ab und zu an neue Grill-Rezepte, mit 55 Prozent liegt die Wurst unangefochten auf Platz eins des liebsten Grillguts.

Umfrage Legen Sie sich dieses Jahr ein Grill-Gadget zu? Ja! Ich liebe diese technischen Spielereien.

Vielleicht. Aber ich muss erst meinen Partner um Erlaubnis fragen.

Auf keinen Fall! Grillieren ist eine pure, archaische Sache und braucht keinen Schnickschnack.

Krasse Zahlen, denn sie beziehen sich auf das ganze Jahr, inklusive Winter. Mit dem nahenden Frühling dürften sich nun aber auch Schönwetter-Grillierer wieder auf den Balkon oder in den Garten trauen. Höchste Zeit, den Rost von den eingekrusteten Kampfspuren des letzten Jahres zu befreien und sich mit dem neusten Grill-Zubehör einzudecken.

In der Bildstrecke finden Sie zehn Grill-Gadgets für den echten Grill-Nerd oder solche, die es werden wollen.

(lme)