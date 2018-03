... und Action!

Was wären Blockbuster wie Bullit, Gone in 60 Seconds oder The Fast and the Furious ohne Ford Mustang – und umgekehrt? Der 1964 zum Leben erweckte, seit 2015 auch in Europa ansässige US-Sportler ist längst ein Celebrity. Da fragt sich natürlich: Begeistert er auch abseits der Kinoleinwand? An Charisma mangelt es der kürzlich aufgefrischten sechsten Generation schon mal nicht; die neuen LED-Scheinwerfer sorgen für zusätzliche Ausstrahlung. Gewiss lassen sich bei genauer Betrachtung kleine Schönheitsfehler entdecken. Obschon modernisiert und deutlich aufgewertet, kommt das Cockpit nicht ohne Hartplastik aus. Dafür gibt sich der Mustang aber auch sehr nahbar: Der Preis startet bei 43’900 Franken. Oder sagen wir – weil er mit vier Zylindern zwar vernünftig, mit acht aber doch glaubwürdiger ist – ab 52’400 Franken.

Magne-Ride misst bis 1000-mal pro Sekunde die Traktion

Mit dem um 30 auf 451 PS erstarkten GT-Modell ist für reichlich Action gesorgt. Erst recht, wenn das optionale Magne-Ride-Dämpfungssystem an Bord ist, das sich bis zu 1000-mal pro Sekunde den Strassengegebenheiten anpasst. Nicht, dass der 4,8-Meter-Wagen damit seine 1,8 Tonnen kaschieren könnte, doch entsprach das Handling in früheren Zeiten dem Genre Drama, gibt es jetzt einen feinen Thriller auf dem Niveau europäischer Produktionen. Sehr empfehlenswert ist zudem die hochaufmerksame 10-Gang-Automatik, die den 6-gängigen Slow-Motion-Wandler ersetzt und im neuen Modus «Drag» für einen 0-auf-100-Stunt in 4,3 Sekunden sorgt. Der Sound aus den vier Auspuffendrohren: grosses Kino! Aber keine Sorge: Gleichzeitig gibt es dank der neuen Klappenregelung mit Aktivventil auch die Möglichkeit, den Nachbarn zuliebe auf Stummfilm zu schalten.

Wenngleich der Mustang letztlich vor allem in Alltagsszenen auftritt und es allenfalls bei den Verkaufszahlen zur Verfolgungsjagd kommt – seinem Kultstatus wird er gerecht. Für alle, die’s noch filmreifer mögen: Den globalen Sportwagen-Bestseller gibt’s auch als Bullit-Sondermodell.

Ford Mustang 5.0 l GT Fastback Facts & Figures

2-türiges Sportcoupé mit 4 Sitzen.

Masse:

Länge: 4789 mm, Breite: 1916 mm, Höhe: 1382 mm, Radstand: 2720 mm.

Kofferraumvolumen:

382 Liter.

Leergewicht:

ab 1853 kg.

Motor:

5,0-Liter-V8-Zylinder mit 451 PS (331 kW) und 529 Nm.

Antrieb:

10-Stufen-Automatik (auch mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich).

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 4,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

12,1 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

270 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 53 400 Franken.

Infos:

www.ford.ch

Auto-Quartett: Der Ford Mustang 5.0 l GT im Vergleich

Ford Mustang 5.0 l GT Fastback

PS / Nm 451 / 529

0–100/Vmax 4,3 / 250

l/100 km/C02 12,1 / 270

Preis in CHF ab 53 400.–

Chevrolet Camaro V8 Coupé 6,2 L V8 AT

PS / Nm 453 / 617

0–100/Vmax 4,4 / 290

l/100 km/C02 11,1 / 252

Preis in CHF ab 53 490.–

Dodge Challenger 392 6.4 SRT

PS / Nm 485 / 644

0–100/Vmax 4,0 / 320

l/100 km/C02 15,5 / 333

Preis in CHF ab 67 900.–

Lexus LC 500 5.0 L V8 Excellence

PS / Nm 477 / 540

0–100/Vmax 4,7 / 270

l/100 km/C02 11,6 / 263

Preis in CHF ab 115 900.–