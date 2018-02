BMW plädiert für Lust statt Langeweile

BMW treibt das Spiel mit der Leidenschaft im Boomsegment der SUV weiter auf die Spitze. Nachdem die Bayern gerade den X2 vom Stapel gelassen haben, bereiten sie nun den Start des nächsten X4 vor. Sportlicher und präsenter gezeichnet als bisher, stempelt er nicht nur die meisten Konkurrenten zu Spiessern, sondern lässt auch seinen technischen Bruder, den X3, verblassen.



Nicht umsonst geht der X4 um acht Zentimeter in die Länge, wird vier Zentimeter breiter, bekommt fast sechs Zentimeter mehr Radstand und duckt sich noch flacher in den Wind. Trotz der Sportlichkeit bietet der Neuling deutlich verbesserte Platzverhältnisse und 525 Liter Fassungsvermögen im Kofferraum. Zudem gibt’s serienmässig eine automatische Heckklappe sowie einem Staufach im Unterboden, das eine Aufnahme für die Gepäckraumabdeckung bietet.



Top-Benziner mit Reihensechser und 360 PS

BMW startet den X4 mit drei Benzinern und vier Dieseln, die alle in einer M-Performance-Variante gipfeln. Stärkstes Triebwerk in der Otto-Fraktion ist ein drei Liter grosser Reihensechser im M40i, der auf 360 PS und kommt. Im X4 M40d röhrt ein drei Liter grosser Sechszylinder mit 326 PS durch die obligatorischen Doppel-Endrohre. Damit schafft der schnellste X4 den Sprint von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden.

An der Tankstelle zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede: Die Benziner verbrauchen auf dem Papier 7,1 bis 9,2 Liter, die Diesel stehen mit 5,4 bis 6,6 Liter im Datenblatt. Preise sind noch nicht bekannt.