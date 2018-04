Charyot*, ihr Sportlimousinen!

*Charyot ist ein Ausdruck aus der koreanischen Variante des Taekwando und bedeutet Achtung!)

Bildstrecken Sticht nicht nur ins Auge Das Herz von Rafael Nadal schlägt für den Kia Stinger ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

Ja, ja, es ist keine Überraschung mehr – schon lange nicht mehr –, dass die Koreaner wirklich ganz gute Autos bauen. Zuverlässig, bezahlbar und praktisch. Dass sie jetzt auch noch Designern und Style-Bloggern zeigen, wo’s lang geht, wird europäische Premium-Hersteller jedoch mächtig verdutzen. Schon die Vorstellung des Kia GT Concept Cars auf der IAA 2011 liess Alarmglocken läuten in den Design-Studios rund um den Globus. Als dann der koreanische Hersteller auf der Los Angeles Auto Show Ende letzten Jahres den auf dem GT Concept basierenden Kia Stinger GT präsentierte (ohne «suicide doors» und die Rückspiegelkameras, wie schade!), waren trotzdem alle baff. Jetzt gewinnt der Stinger – neben zwei weiteren Kia Automobilen, dem Picanto und dem Stonic – noch den diesjährigen Red Dot Award «Best of the Best,» einen der weltweit prestigeträchtigsten Design Preise, und etablierte Kia mit dem Hattrick beim IF Design Award endgültig in der Champions League des Automobil-Designs.

«Unser weltweites Team kann unglaublich stolz auf diesen neuen Dreifach-Erfolg sein,» freut sich Peter Schreyer, President und Chief Design Officer bei Kia Motors Corporation. «Mit den Auszeichnungen honoriert die internationale Expertenjury die Leidenschaft, mit der sich Kia hochwertigem und genialem Design verschrieben hat.»

Das ist ja nicht das erste Mal, dass Kia die Design-Szene aufmischt. Die Trophäe ist die einundzwanzigste Design-Auszeichnung, die der Autobauer aus Seoul in den letzten Jahren einheimste. Und der Stinger ist tatsächlich ein gelungener Wurf. Entwickelt im Kia-Designzentrum in Frankfurt unter der Ägide von Peter Schreyer und dem Ingenieur-Guru Albert Biermann, der bei BMW die M-Modelle mitentwickelte, ist der Stinger nicht nur das schnellste serienmässige Kia-Modell aller Zeiten, sondern mit Abstand auch das Schönste.

Ein ernstzunehmender Konkurrent

Der Body des Stingers, offiziell 3.3 T-GDI AWD genannt, ist langgestreckt, mit dem Kia-typischen «Tiger-Nose»-Grill in einer besonders breitschnäuzigen Variante, mit enormen Lufteinlässen und dramatischen LED-Scheinwerfern. Die Motorhaube ist extrem lang. Die dramatischen seitlichen Luft-Schlitze fungieren tatsächlich als Wärmekonduktoren. Die 19-Zoll-Räder und ein flacher, Coupé-artiger Aufbau mit einer imposanten C-Säule machen den Stinger auch optisch zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die etablierten Sportlimousinen von Audi, Mercedes und BMW.

Auch im Innern verdient der Stinger seine Red Dot Design-Medaille: aufgeräumt und unaufgeregt, mit tiefen Ledersitzen, einem gradlinigen Armaturenbrett und einem Touch Screen-Display in der Mitte. Darunter liegt eine ergonomisch minimierte Kollektion von Schaltern und Knöpfen – oben fürs Infotainment, unten für Klima und Lüftung. Der Kopfraum auf den hinteren Sitzen ist nichts für Leute über einsachtzig, aber das ist bei allen viersitzigen Coupes ein Problem.

370 PS und 510 Newtonmeter

Und Kraft hat er allemal. Unter der Haube sitzt ein 3,3-Liter-V6 Twinturbo mit 370 PS, der 510 Nm maximales Drehmoment über einen Vierradantrieb mit elektronisch gesteuertem Torque Vectoring und einem automatischen Acht-Ganggetriebe auf die Strasse bringt. Damit erreicht der Stinger die 100 in 4,9 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 270 km/h.

Die Style-Punkte und Awards sind also mehr als verdient. Kia hat mit dem Stinger 3.3 T-GDI AWD zu den Premium-Herstellern aufgeschlossen. Allerdings nicht, was den Kaufpreis betrifft. Der Stinger GT mit 3,3 Liter Twin Turbo, Achtgangautomatik und Allradantrieb gibt’s für rund 59 200 Franken.