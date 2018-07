Das ist das neue Audi-Flaggschiff

Lieber spät als nie: Wenn Audi jetzt mit dem Vorverkauf für den neuen Q8 beginnt, sind Q7 und A8 irgendwie abgemeldet: Ein bisschen kürzer, dafür aber breiter, flacher und präsenter als der Q7 und mit deutlich mehr Prestige als der A8, wird der Q8 ab Herbst zum neuen Lord of the Rings und der etablierten Konkurrenz trotz spätem Erscheinen in die SUV-Parade fahren.

Denn im Gegensatz zur Konkurrenz verzichtet Audi auf Design-Provokationen, obwohl der Q8 so viel sportlicher oder moderner aussieht als der Q7. Und trotz der technischen Nähe zur Luxus-Limousine A8 bekommt der SUV eine modernere Front und verzichtet auf den Chrom-Bling-Bling des A8.

Die inneren Werte vom A8 übernommen

Innen gibt’s dagegen viel A8 – und das ist durchaus positiv. Im neuen Hightech-Cockpit gibt es kaum mehr einen Schalter und stattdessen riesige Touchscreens mit haptischem Feedback. Ausserdem übernimmt er von den LED-Scheinwerfern bis zum Kreuzungsassistenten und dem fernbedienten Parken alle Assistenten aus dem Topmodell.

Ein stattlicher und trotzdem sportlicher Auftritt, viel Platz und Prestige, jede Menge neuer Technik – Motoren mit vorerst 231 bis 340 PS und ein Mildhybrid – und eine stolze Preisposition über dem Q7 und unter dem A8: So wird der Q8 zum heimlichen Flaggschiff der Bayern –mit hoher Bodenfreiheit und Allradantrieb wird er in der Schweiz sowieso punkten.