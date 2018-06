Das ist der Hammer

Gleich zum Anfang holte BMW den Hammer raus. Zur Einführung des Top-Modells stellten die Münchner den M850i xDrive vor, die Power-Version der neuen 8er-Serie. Das ist wohlgemerkt nicht die offizielle M-Version, das wird der M8. Aber noch bevor man das Design, den Sound und die Leistung des Kronjuwels von BMW bewundern konnte, wurde man belehrt, dass der M850i nur der Erste einer Modellserie ist. Die folgenden Exemplare werden a) mehr PS, b) weniger PS und c) weniger Dach haben. Dazu kommen mehr als vier Türen und schliesslich noch ein Selbstzünder. Irgendwie schwächte das den ersten Eindruck ein wenig ab, doch dann stieg man in das Fahrzeug und drückte auf den kleinen Knopf neben dem Getriebewählhebel. Der Motor erwachte mit einem herrlichen Grollen zum Leben und die Welt war wieder in Ordnung.

Mit ihrem neuen Kronjuwel beweisen die Bayern, dass sie – egal was sie auch sonst tun, um uns das Fahren abzunehmen – immer noch Autos bauen, die für Selberfahrer konzipiert sind. Acht Zylinder aus 4,4 Litern Hubraum leisten 530 PS und ein Drehmoment von 750 Nm gehört heutzutage im Segment der luxuriösen Top-GTs fast schon zur Norm. Im 8er jedoch scheinen sie eine urtümlichere Kraftentfaltung zu zeigen als bei anderen Herstellern. Die enorme Wucht wirkt ein wenig direkter auf Strasse und Rückgrat und man erinnert sich daran, dass 750 Newtonmeter auch in High-Tech-Fahrzeugen recht imposant sind.

Gewarnt waren wir ja bereits, zumal die Rennversion des 8ers ja schon ein Weilchen Furore auf den Rennstrecken der Welt macht. Was genau bedacht ein bisschen verwunderlich ist: dass in unserer schnelllebigen Zeit die Racing-Ausführungen früher erscheinen als die Modelle, auf denen sie basieren. Aber sei’s drum. BMW wollte mit dem Renneinsatz offensichtlich ein Zeichen setzen: Die offiziellen Gegner des neuen Modells kommen nicht mehr aus Stuttgart-Untertürckheim, sondern aus Zuffenhausen, Affalterbach oder gar Warwickshire.

Mit dem 8er wird der 6er grösstenteils verschwinden

Das mag wahre und treue Bimmer-Fans jubeln lassen. Was die Freude am Fahren ein wenig trübt, ist die Tatsache, dass mit dem Erscheinen des 8ers der 6er, ebenfalls ein äusserst gelungener Sportwagen, verschwinden wird. Jedenfalls zum grössten Teil, denn er wird in einer BMW GT-Variante weiter existieren. Aber das ist nichts Neues für BMW: Als der 850i in seiner E31-Inkarnation vor fast 30 Jahren erschien, ersetzte er den BMW E24 6er – und nicht alle waren wirklich glücklich darüber.

Erstaunlicherweise widersetzt sich die moderne 8er-Serie dem Trend des «bigger is badder». Der Neue ist um fünf Zentimeter kürzer, ein wenig breiter – und er sitzt tiefer als der 6er. Dafür wiegt das Fahrzeug allerdings deutlich mehr. Der M850i xDrive hat BMWs bekannten Vierradantrieb, die ebenfalls ruhmreiche 8-Gang-Automatik und besteht zu grossen Teilen aus Aluminium, Magnesium und Kohlefaser. Man sollte also erwarten, dass er sich so oder ähnlich wie sein Vorgänger benimmt. Aber der 8er ist mehr: Die Lenkung wirkt direkter, die Strassenlage aggressiver, der Gesamteindruck ist mehr Nürburgring als Maximilianstrasse. Der Allradantrieb ist hecklastig ausgelegt, und im «Sport Plus»-Modus wird aus ihm fast ein echter Heckantriebler. BMW hat seine alten Fans wiederentdeckt.

Was das Aussehen betrifft, bekommt Adrian van Hooydonks Team eine glatte 10. Die Touchflächen anstelle von Türgriffen fielen zwar ebenso wie die Rückleuchten und die SciFi-Aussenspiegel konventionelleren Lösungen zum Opfer, aber der 8er ist als Gesamtkunstwerk allen Vorgängern an Dynamik und Kraftausstrahlung überlegen. Na ja, den meisten jedenfalls.

Im Innern wirds intim

Im Innern dominieren Sitze, die den unteren Rücken schon beim Anschauen in den Schalen festzurren. Sitzt man erst mal drin, wird’s noch intimer. Das neue Digital-Cockpit ist Standard im 8er und alle Armaturen schmiegen sich um den Fahrer – eine herrliche Reminiszenz an die BMWs vor 20, 30 Jahren.

Schon bei der Vorstellung des 8-Series Concept vor über einem Jahr in Como war das Fahrzeug ein Hit. Für 125'700 Euro könnte der M850i xDrive auch ein kommerzieller Erfolg für den bayrischen Hersteller werden.