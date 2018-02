Der Weg des Samurai zum WOW

Eine Legende im Angebot zu haben, ist super. Sie nach Jahren wieder zum Leben zu erwecken? Nicht ganz so toll. Oder?

ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

Als Hondas Supersportwagen NSX im Jahr 2005 nach fünfzehn Jahren das Ende seiner Produktionszeit erreicht hatte, versprach die Marke kurze Zeit später einen Nachfolger. Für die Neuauflage wollten die Designer in Minato eine Retroversion ihres Klassikers vermeiden, plagten sich aber eine Zeit lang mit dem richtigen Konzept. Am Ende dauerte es neun Jahre, bis der nächste NSX auf die Strasse kam. Das Warten hat sich gelohnt.

Mit Ayrton Senna zu Kultstatus

Unter all den Supersportwagen dieser Welt war der Honda NSX immer schon ein Aussenseiter. Keine exotische Nomenklatur einer exklusiven Untermarke schmückt das Fahrzeug, italienische Einflüsse gab es nur beim Ur-Ur-Protypen, dem Honda HP-X, dem Honda Pininfarina eXperimental, der 1984 den Grundstein für die NSX-Legende legte. Die Mitarbeit eines Ayrton Senna hingegen an der Entwicklung des japanischen Einzelkämpfers – und sein grosses Lob für den resultierenden NSX – sicherte Hondas Samurai erstaunlich schnell weltweiten Kultstatus.

Unterdessen schritt die Elektrifizierung des Supersportwagen-Genres munter voran, mit Honda in einer Vorreiterrolle. Aber während andere Hersteller mit ihren elektrischen Sportversionen Umweltbewusstsein demonstrieren sollten und wollten, ging Honda nach jahrelangen Testläufen mit der NSX-Neuauflage einen anderen – und überraschend logischen – Weg: dass nämlich modernste Hybrid-Technologie der bessere Weg zum WOW ist, wenn man die Kilowatts zur Leistunssteigerung nutzt.

Mit 581 PS und 645 Nm in nur 10,4 Sekunden von 0 auf 200 km/h

Rein elektrisch schafft der NSX in seinem sogenannten «Quiet»-Modus gerade mal einen (nahezu) lautlosen Kilometer. Aber der mächtige 3,5 Liter V6 und die drei Elektromotoren – zwei an der Vorderachse, einer als Unterstützung direkt am Verbrenner – sorgen für ein rasantes Fahrverhalten. Zusammen mit dem Sechszylinder kommen 581 PS und 645 Nm Drehmoment unmittelbar auf die Strasse. Den Standard-Sprint von Null auf 100 km/h gibt es in 3,4 Sekunden, sieben Sekunden später ist die 200-km-Referenz abgehakt. Die Nordschleifen-Runde – nach wir vor die aussagenkräftigste Sportwagen-Referenz – bügelt der Allrad-Renner in ebenso unterhaltsamen wie ernsthaften 7:35 Minuten.

Das alles mit einem grundsätzlich fein geschliffenen Auftreten, in einer kompakten Aluminium-Karosserie und mit einem superpräzisen Doppelkupplungs-9-Ganggetriebe versehen, und der NSX verschiebt beim frühen Herausbeschleunigen aus selbst kritischsten Kurven nicht nur die physikalischen Gesetze, sondern auch den Glückshormon-Horizont ins Hochrote. So macht Strom Spass. Die Preise für den NSX beginnen bei 216 000 Franken.