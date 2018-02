Der kleine Tesla kommt erst 2019 in die Schweiz

Der Verkaufsstart des Tesla Model 3 war im Jahr 2018 angekündigt. Auf der ganzen Welt standen Käufer Schlange, um das Auto vorzubestellen. Nun verschiebt Tesla die Markteinführung für internationale Kunden auf 2019, wie das Unternehmen auf seine Webseite mitteilt.

Umfrage Glauben Sie an den Erfolg Teslas? Ja, schon jetzt sieht man überall Teslas. Das wird mit dem Model 3 noch zunehmen.

Tesla wird einfach ein Mitspieler unter vielen Elektroauto-Herstellern sein.

Nein, das Unternehmen steckt allzu tief in den roten Zahlen.

Ich glaube nicht an den Durchbruch der Elektroautos.

Schuld an den Verzögerungen sind offenbar streikende Roboter, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. «Ich war vor vier Wochen bei Tesla in Kalifornien – und ich habe noch nie so viele Roboter in einer Fabrik gesehen», zitiert die Zeitung den Manager einer Schweizer Industriefirma. «Aber die Roboter funktionierten nicht.»

Kleinere Version ab 35'000 Dollar

Eigentlich wollte Tesla pro Woche 5000 Stück produzieren. Und das ist bereits deutlich unter der ursprünglich geplanten Menge. Insgesamt wurden aber erst 1800 Autos in den USA ausgeliefert.

In den USA ist das Tesla Model 3 ab 35'000 Dollar erhältlich. Als Tesla das Auto im März 2016 präsentierte, gingen innerhalb von 24 Stunden 115'000 Bestellungen ein. Wie das Unternehmen nun mitteilt, können Kunden, die nicht mehr warten wollen, ihre Bestellung stornieren. Sie erhalten dann die Anzahlung von 1000 Franken zurück.

Day686: Saw this #Model3 on the 10 this morning. Oh and an i3. #WaitingForTeslapic.twitter.com/k0IXg2BZHf– Waiting For Tesla (@WaitingForTesla) 16. Februar 2018

Wer das Auto weiterhin haben möchte, muss auch mit der Wahl der Ausstattung noch warten. Die Konfigurierung werde erst später möglich sein.

Sprung in den Massenmarkt

Tesla-Chef Elon Musk zufolge sind insgesamt 500'000 Stück vorbestellt worden. Deshalb macht Tesla für das Model 3 keine Werbung. Bereits mit den angekündigten Vorbestellzahlen würden die Einnahmen 21 Milliarden Dollar betragen.

Tesla möchte mit dem Model 3 den Sprung von der Luxus-Nische in den Massenmarkt schaffen.

(oli)