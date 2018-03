Die Business Class fährt First

Beim Wechsel in die achte Generation gönnen die Bayern ihrem Bestseller ein gründliches Update und ködern die Kundschaft der Business Class mit ein paar Incentives aus der First-Class. So übernimmt der A6 vom grossen Bruder zum Beispiel das revolutionäre Cockpit, in dem Sensorfelder und zwei grosse Touchscreens fast alle Schalter ersetzt haben.

«Keyless» kriegt eine ganz neue Bedeutung

Während damit innen tatsächlich ein frischer Wind weht, wirkt der A6 von aussen einmal mehr wie ein guter alter Bekannter. Dazu gibt es – ebenfalls aus A7 und A8 – ein Heer neuer Assistenzsysteme, mit denen der A6 zum Beispiel auch dann Parken kann, wenn gar niemand an Bord ist. Und neben dem Fahrer schaffen die Bayern auf Wunsch auch den Zündschlüssel ab und ersetzen ihn durch eine App auf dem Smartphone.



Auch unter der Haube wird die Verwandtschaft mit A7 und A8 offensichtlich. Denn der A6 wird zur dritten Modellreihe bei Audi, die nur noch mit elektrifizierten Antrieben (Benziner und Diesel) angeboten wird. Wobei das eine ziemliche Übertreibung ist. Denn ein rein elektrischer A6 ist nicht geplant und der Plug-In-Hybrid kommt erst später. Vielmehr meinen die Bayern damit ihre neue Generation von Startergeneratoren, die einer 48-Volt-Versorgung sei Dank im Alltag bis zu 0,7 Liter einsparen.