Die Sensations-Limousine aus Mailand

Der Alfa Romeo 1900 war 1950 eine Überraschung, eine grosse. Erwartet hatte man von dem Mailänder Autobauer damals als erstes neues Modell nach dem Krieg eher einen teuren Sechszylinder- oder Achtzylinderwagen, aber keinen komplett neuen Vierzylinder-Tourenwagen mit selbsttragender Karosserie.

Weiter überraschend: Der 1900 war nur etwa halb so teuer wie die bisherigen Alfa-Romeos, die ihre Wurzeln in den 1930er-Jahren (und früher) hatten.

Komplett neu entwickelt

Ivo Colucci und Giuseppe Busso konnten bei der Entwicklung weitgehend mit einem leeren Blatt Papier beginnen, denn sowohl der Motor mit vier Zylindern als auch die Karosserie, die erstmals bei Alfa selbsttragend gestaltet wurde, waren – wie auch die Aufhängungen – komplett neu.

Zum ersten Mal hatte der Alfa Romeo 1900 das Steuer links, während man mit der Lenkradschaltung schon Erfahrungen hatte.

Der Vierzylindermotor mit Graugussblock und Aluminiumkopf wies in Alfa-Tradition zwei obenliegende Nockenwellen und halbkugelförmige Brennräume auf, der ersten Version mit einem Vergaser gestand man 80 PS bei 4800 Umdrehungen zu. Alle vier Vorwärtsgänge waren synchronisiert.

Während vorne klassische Einzelradaufhängungen mit Dreiecksquerlenkern und Schraubenfedern für die Radführung sorgten, kam hinten eine Starrachse mit aus Leichtmetall gepressten Längsstreben, Schraubenfedern und Teleskopstossdämpfern zum Einsatz.

Tradition und Fortschritt



Bei der Karosseriegestaltung hatten die Alfa-Konstrukteure ein glückliches Händchen, denn der Personenwagen überzeugte sowohl die Kritiker als auch die Kunden. Zudem bot sie viel Platz für bis zu sechs Personen plus Gepäck dazu.

Natürlich lechzten die Autojournalisten nördlich und südlich der Alpen danach, den sportlichen Alfa zu testen. Mit 19 Sekunden für die Beschleunigung von 0 bis 100 km/h erwies sich die Doppelvergaser-Limousine als richtig sportlich. Mit einer Spitze von knapp über 160 km/h, bei der der Tacho sogar rund 190 km/h anzeigte, gehörte der Alfa Romeo zu den schnellsten Autos auf der Landstrasse. Dabei pendelte der Verbrauch bei meist schneller Fahrweise auf unter 14 Litern pro 100 km ein.

Dies waren sensationelle Werte für einen 20’800 Franken teuren PKW. Eine einfachere Version kostete in der Schweiz 19’500 Franken. Die Heizung war inbegriffen.

Sportlich und erinnert



Wie sportlich sich damals die «kleine» Alfa-Limousine (Länge 440 cm, Breite 160 cm, Höhe 149 cm) angefühlt haben muss, kann man nur noch erahnen, aber auch aus heutiger Sicht zeigt sich der knapp über 1,1 Tonnen schwere Viertürer überraschend agil. Das hätte man der immerhin über 60-jährigen Konstruktion kaum zugetraut.

Natürlich kommen einem eine durchgehende Sitzbank und eine Lenkradschaltung heute nicht mehr unbedingt sportlich vor, aber einmal in Gang gebracht, zieht der Alfa dynamisch hoch und lässt sich auch von Kurven nicht abschrecken. Vorausgesetzt, es sitzt ein beherzter Fahrer hinter dem Lenkrad mit dem dünnen Kranz. Sicherlich war man damals der König auf der Landstrasse oder am Gotthard-Pass.

Auffallen tut man mit der Berlina auch heute noch, selbst wenn sie grau ist wie unser Fotoobjekt. Kaum hielten wir am Strassenrand an, gesellte sich schon ein Kenner zu uns, um über den Wagen zu fachsimpeln. Der Alfa 1900 mag als Limousine praktisch ausgestorben sein, erinnern tut man sich an den ersten kleinen Nachkriegs-Alfa aber immer noch.

