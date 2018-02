Ein Fall fürs Brünnchen

Hardcore. Gekonnt minimalistisch. Gesaugt. Nicht geblasen. Der Name: GT3 RS, Porsche GT3 RS, ein geniales, nur leicht gezähmtes Rennutensil, eine Perfomance-Maschine mit 520 PS und einer Redline bei 9000. Eine ebenso gelungene wie auch unbesinnliche Rückkehr zu jenen traditionellen Porsche-Zeiten, in denen ein stabiler Blutdruck und ein robuster Herzrhythmus noch gefordert waren. Sieht man von der Kühlung durch Wasser – vis-à-vis Luft – einmal ab, und ignoriert man die Tatsache, dass es den RS nur mit dem Sieben-Gang PDK-Doppelkupplungsgetriebe gibt, ist die neue Version ein Porsche wie er sein muss (und ehrlich jetzt, ein Porsche mit Hand am Hebel macht zwar Spass, erhöht aber die Rundenzeiten nicht unerheblich, verglichen mit dem PDK). Sei’s drum.

ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

Sechs Töpfe (flach), vier Liter, null Turbo, DreiKommaZwei und Dreihundertzwölf. Es grenzt an Poesie, wäre da nicht das gewöhnungsbedürftige «Lime Green» als präsentierte Aussenlackierung, aber die Rotkreuzler versichern, es gäbe den Dreier RS bald auch in anderen Farben. Die harte Realität des renn-getrimmten Innenraums, mit Vollschalensitzen aus Carbon und Leichtbautürschalen, verscheucht unangemessene Romantik, sichert aber grössten Fahrspass im Nordschleifen-Brünnchen. Und da gehört er schliesslich hin, der Neue.

Home sweet home.

«Der GT3 RS ist jetzt ist ein echter Rennwagen!»

Der RS sei renntauglich, so wie er da stünde, versichert Andreas Preuninger, Chef der GT-Cars bei Porsche. «Die erste Generation des 991 GT3 RS war ein Meisterwerk. Diese hier ist ein echter Rennwagen.» Ganz einfach. Das Fahrwerk wurde gegenüber dem GT3 nochmal auf Renntrim verschärft, obwohl Porsche darauf besteht, dass der RS durchaus strassentauglich sei. Die Federraten wurden drastisch erhöht. Kugelgelenke an allen Lenkern ersetzen elastokinematische Lager. Der RS fährt auf 20 Zöllern vorn und 21 Zöllern hinten, die Geräuschdämmung wurde weiter minimiert, um Gewicht zu sparen. Faktoren, die wahre Porsche-Fans erfreuen, und selbst lautstarke Beschwerden eventueller Beifahrer übertönen.

Einwände, dass die 258'200-Franken-Investition in einen 911 GT3 RS den Gegenwert eines Einzimmer-Appartments in halbwegs guter Lage erreicht, können so folgenlos ignoriert werden. Und in Wirklichkeit ist der RS für den potenziellen Renneinsatz absolut sein Geld wert, Immobilienpreise hin oder her. Dass man damit auch Milch und Nudeln im Supermarkt holen kann, wenn’s sein muss, dient als eine Art argumentatives Sahnehäubchen. Im Gegenteil, echte RS-Fahrer werden die Kosten für das optionale Weissach-Paket gleich einkalkulieren. Zusätzliche Carbon-Teile am Fahrwerk, im Innenraum und im Exterieur (geschätzt 25'000 Franken, Porsche macht noch keine Angaben), sowie Magnesiumräder (geschätzt 15'000 Franken) erhöhen den Wunschpreis auf runde 273'200 Franken, senken jedoch das Gesamtgewicht auf exzellente 1430 Kilo. Das Clubsport-Paket mit Überrollbügel, einem Motorsport-Handfeuerlöscher, die Vorrüstung für einen Batterietrennschalter und einen Sechspunkt-Gurt, gibt’s hingegen ohne Aufpreis. Brünnchen, wir kommen!