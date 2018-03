Es bleibt in der Familie

Keine Aufregung. Stattdessen Gradlinigkeit, Sicherheit, Praktikabilität und Langlebigkeit. Eine Durabilität, an der jegliche Stil-Kritik über Jahrzehnte wirkungslos abprallte. Der Volvo-Kombi. Ein Wagen, der gegen alle Erwartungen Verkaufsrekorde brach und der heute in seiner neuen Form als V60 nicht nur hervorragend aussieht, sondern das transportiert, was in unserer Gesellschaft wieder als eklatant wichtig erachtet wird: die Familie. Im unlängst veröffentlichten Werteindex des Trendbüros und des Marktforschungsunternehmens TNS Infratest kam die Familie unter die ersten drei. Sicherlich hat es etwas damit zu tun, dass im Zeitalter der Digitalisierung das Beständige und Verlässliche an Bedeutung gewinnt. Allerdings könnte man genauso anmerken, dass in den Sechzigern und Siebzigern der Volvo genau mit diesen Werten überzeugte.

ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

So diente er Mittelschullehrern von Itzehoe bis Ruhpolding als unkaputtbares Transportmittel für Kinder, Rauhaardackel und Ikea-Sofas. Die unerwartete Liebe von Familien-affinen Akademikern beruhte zum Teil auf Volvos frühem Augenmerk auf solide Räson. Mit der Einführung von Sicherheitsgurten in den 50er Jahren, Knautschzonen in den frühen 60ern und einem integrierten Babysitz im Jahr 1972 etablierte sich der schwedische Hersteller als Pionier in Sachen Autosicherheit und Fortpflanzung.

Nicht zu vergessen «Zuverlässigkeit»

Kilometerleistungen von problemfreien Fünfhunderttausend gehörten zum Standard, weshalb es nicht verwundert, dass ein Grossteil der Produktion der 140 GL Estates aus den 60ern heute noch durch Berkeley fährt – und neuerdings auch wieder durch Brooklyn und Kreuzberg. Nostalgie braucht gar nicht erst aufzukommen, denn jetzt gibt es ihn wieder, den echten Volvo-Kombi. Heute heisst der Neue V60, und mit dem Namen kommt untypisch blendendes Aussehen dazu.

Und Biss. Die eingezogenen Wangen, die muskulären Schultern und das elegant abfallende Heck erinnern an skandinavische Olympiateilnehmer, die Scheinwerfer an «Thors Hammer».

Schlicht und schön und gut

Da Volvo versprochen hat, in den nächsten Jahren nur noch elektrifizierte Autos herzustellen, gibt’s den Schweden mit zwei Plug-in-Hybrid Benzinmotoren (neben zwei Dieselmotoren und einem 340 PS starken Benziner) und die sind tatsächlich der Hammer. Die T8 genannte Kraftanlage – ein Vierzylinder Turbo mit 2.0 Litern Hubraum an der Vorderachse und einem 65 kW E-Motor hinten – gibt’s in ähnlicher Form schon m XC90. Aber 390 PS in einem solch kompakten Paket dürften das Angriffspotenzial selbst der friedlichsten Pädagogen erhöhen.

Diese dürften sich im Inneren recht wohl fühlen. Die Rücksitzlehnen sind vom Kofferraum aus elektrisch umlegbar. Ein Notbremssystem erkennt Fussgänger, Fahrradfahrer und andere lokale Fauna und kann bei einer drohenden Kollision mit dem Gegenverkehr einwirken, um den Aufprall abzuschwächen. An Bord ist ein «Pilot Assist», der das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h in der Spur hält.

Im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern, die ihre Neuheiten gerne im exotischen Habitat vorstellen, präsentierte Volvo seinen neuen Mittelklasse-Kombi in einer Stockholmer Vorstadt. Die Signalwirkung ist durchaus gewollt. Denn wen findet man in diesem Habitat? Die Familie. Da war sie wieder. Wobei – sie war ja nie verschwunden. Wie der Volvo.