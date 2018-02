Harley feiert Sportster-Weltpremiere in Zürich

Die in die Swiss-Moto integrierte Customizing & Tuning Show Swiss Custom zelebriert die in langen Nächten mit viel Liebe zum Detail aufgebauten Schrauberkunstwerke. Sowohl professionelle Bikebuilder aus dem In- und Ausland, als auch Hinterhofschrauber zeigen die hohe Kunst des Individualisierens. Dabei glänzen abgefahrene Lackierungen, handgefertigte Einzelkomponenten und komplett in Eigenregie aufgebaute Custombikes um die Wette.