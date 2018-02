Schon klar, was Hyundai mit dem neuen Sportlabel N will: Die rationale Marke emotional aufladen. Doch ob der i30 das richtige Modell ist, um den Anfang zu machen? Wer in der hart umkämpften Klasse der – in diesem Fall frontangetriebenen – Kompaktsportler auftrumpfen will, muss sich echt was einfallen lassen. Am besten einen Superlativ.

Mit höchstens 275 PS ist der i30 N schon mal nicht der Stärkste. Seat Leon Cupra und Honda Civic Type R leisten über 300 PS, wobei der Honda mit 272 km/h auch deutlich schneller ist – und: auf der Nürburgring-Nordschleife bislang unschlagbar. Den Spagat zwischen Sport und Nutzwert kann der Skoda Octavia RS Combi besser. Für Tieferlegung, Dachkantenspoiler, Doppelendrohre und Sportsitze gibt’s noch keinen Schönheitspreis. Und was Optionen wie ein Doppelkupplungsgetriebe oder Digitalcockpit angeht: Fehlanzeige. Bleibt Hyundai also nur noch der Preis ab 36’990 Franken – und damit ein rationales Argument.

Neuling in bestem Stimmbruchalter

Ernstnehmen sollte man den Neuling trotzdem. Auch dann, wenn er so unschuldig babyblau daherkommt. Denn was Ex-BMW-Mann Albert Biermann da auf 19 Zoll grosse Räder gestellt hat, steckt nicht in den Kinderschuhen. Das hört man schon beim Motorstart – Stimmbruch! –, man erkennt es an der Sportausrüstung mit adaptiven Dämpfern, elektronischer Sperre, Launch Control sowie automatischen Zwischengasfunktion und vor allem spürt man es. Etwa in der Spontanität, mit der das Turbotriebwerk anspricht. In der Knackigkeit des Getriebes. In der spürbaren Straffung im N-Modus. Und erst recht in der Lust, Lebendigkeit und ja, auch Ehrlichkeit, mit der das 4,34-

Meter-Auto durch Kurven jagt.

An die Perfektion des VW Golf GTI mag der i30 N nicht herankommen. Dazu quietschen die Vorderräder zu jovial, dazu macht sich das Zerren in der Lenkung zu bemerkbar. Doch worum geht’s nochmal? Ach ja, um Emotionen – messbar zum Beispiel anhand der Breite des Fahrergrinsens. Da sollte man mal einen Vergleich anstellen. Der Hyundai hätte Superlativpotenzial.



Hyundai i30 N Facts & Figures

5-türiges Kompaktsportler mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4335 mm, Breite: 1795 mm, Höhe: 1447 mm, Radstand: 2650 mm.

Kofferraumvolumen:

381 – 1287 Liter.

Leergewicht:

ab 1584 kg.

Motor:

2.0-Liter-T mit 275 PS (202 kW) und 353 Nm.

Antrieb:

manuelles 6-Gang-Getriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 6,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

7,1 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

163 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 36 990 Franken.

Infos:

www.hyundai.ch



Auto-Quartett: Der Hyundai i30 N im Vergleich

Hyundai i30 N

PS / Nm 275 / 353

0–100/Vmax 6,1 / 250

l/100 km/C02 7,1 / 163

Preis in CHF ab 36 990.–

Renault Mégane R.S.

PS / Nm 280/390

0–100/Vmax 5,9/255

l/100 km/C02 7,1/161

Preis in CHF ab 37 900.–

VW Golf GTI 2.0 TSI Performance

PS / Nm 245/370

0–100/Vmax 6,2/250

l/100 km/C02 6,6/150

Preis in CHF ab 41 800.–

Honda Civic Type R

PS / Nm 320/400

0–100/Vmax 5,8/272

l/100 km/C02 7,7/176

Preis in CHF ab 39 900.–