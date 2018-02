Orange ist das neue Schwarz

Das Problem mit starken Sportwagen hierzulande ist, dass sie zu stark sind. Einmal kurz einem Tagtraum nachgehangen – zack, schon ist der Tachozeiger in die Höhe geschnellt und wenn’s blöd kommt das Billet weg. Sich penibel an die Regeln halten? Klar, geht auch in einem Lambo. Fühlt sich nur leider nach einem Verbrechen an sich selbst an.

Spricht also eher für halbstarke Sportwagen wie den neuen Renault Mégane R.S. Wobei, harmlos ist auch der nicht. Hinter den wabenförmigen Kühlergrill-Gittern steckt ein 280 PS leistender 1,8-Liter-Turbo, der bis zu 390 Nm über die Vorderräder herfallen lässt, und die künstlichen Fehlzündungen der mittigen Auspuffendrohre fallen unter Erregung öffentlichen Ärgernisses. Doch bei fast sechs statt nur drei Sekunden von null auf ups-schon-20-km/h-über-dem-erlaubten-Landstrassentempo fällt es dann doch leichter, frühzeitig den Verstand einzuschalten.Ohnehin sind es die physikalischen Gesetze, gegen die es sich zu verstossen lohnt.

Erstmals im Segment lenken die Hinterräder mit

Am meisten Freude bereitet sowieso das Verstossen gegen die physikalischen Gesetze. Nicht nur, dass der 4,37-

Meter-Kurvenräuber dank einer raffinierten Stossdämpfertechnik aus dem Rallye-Sport für optimale Bodenhaftung aber auch Komfort sorgt und in einer Cup-Ausführung mit Torsen-Sperrdifferenzial erhältlich ist – erstmals im Segment lenken die Hinterräder mit, um den Radstand in engen Kehren gefühlt zu verkürzen und bei hohen Tempi wiederum zu verlängern. Renaults Versprechen, damit für ein präziseres Einlenkverhalten zu sorgen und sowohl die Agilität als auch Stabilität zu verbessern? Definitiv keine Falschaussage.

Das einzige, was nicht ganz überzeugt ist das optionale Doppelkupplungsgetriebe. Es schaltet blitzschnell, aber so launisch, dass es den Fahrer zur manuellen Mittäterschaft per Lenkradpaddel zwingt. Verboten gehört – zumindest aus Sicht der Konkurrenten – aber letztlich nur der Preis ab 37’900 Franken für den ohnehin bevorzugten Handschalter. Und na ja, möglicherweise meldet dann auch mal der eine oder andere Fahrer sein Herz als gestohlen.

Renault Megane R.S.: Facts & Figures

5-türiger Kompaktsportler mit 5 Plätzen.

Masse: Länge 4372 mm, Breite 1874 mm, Höhe 1435 mm, Radstand 2669 mm.

Kofferraum:

294-910 Liter.

Motor:

1,8-Liter-R4-Turbobenziner mit 280 PS (205 kW) und 390 Nm.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 5,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250-255 km/h.

Verbrauch: 6,9-7,2 Liter auf 100 Kilometer (offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

155-163 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab Mai 2018.

Preis:

Ab 37’900 Franken.

Infos:

www.renault.ch

Auto-Quartett: Der Renault Megane R.S. im Vergleich

Renault Mégane R.S.

PS/Nm 280/390

0–100/Vmax 5,9/255

l/100 km/C02 6,9/161

Preis in CHF ab 37 900.–

VW Golf GTI 2.0 TSI Performance

PS/Nm 245/370

0–100/Vmax 6,2/250

l/100 km/C02 6,6/150

Preis in CHF ab 41 800.–

Honda Civic Type R

PS/Nm 320/400

0–100/Vmax 5,8/272

l/100 km/C02 7,7/176

Preis in CHF ab 39 900.–

Seat Leon Cupra 300 2.0 TSI

PS/Nm 300/380

0–100/Vmax 5,8/250

l/100 km/C02 6,9/158

Preis in CHF ab 41 600.–



* (Verbrauch = Mix l/100 km, CO2/ km, Preise in CHF)