Porsches kleiner Giant Killer

Trotz des stolzen Preises von 5.17 Millionen US-Dollar, den ein 1958er Porsche 550A Spyder im Januar in Scottsdale erzielte, war Porsches Baby-Spyder nicht der teuerste Vintage Porsche, der je den Besitzer wechselte. Diese Ehre gehört einem 1970er Porsche 917K (knapp 12 Millionen Euro) und dem Le Mans-Gewinner 956 aus dem Jahr 1983 (8,48 Millionen Euro). Auch eine 911 GT1-Strassenversion von 1998 war um fast eine halbe Million teurer als der Kleine. Die unerwartet erfolgreiche Auktion des Baby Porsches überraschte die Experten recht angenehm, denn ansonsten ging der Trend leicht nacht unten. In der Party-Athmosphäre in Scottsdale war in den oberen Klassen eher Stagnation angesagt. Der 550A hingegen erstaunte. In der (imaginären) Klasse «Sexiest Porsche Alive» war der Spyder ohnehin klarer Sieger, und nicht nur weil der 550A ein naher Verwandter von James Deans fatalem «Little Bastard» 550er ist.

Der Spyder gewann auch die kanadische Sportwagenmeisterschaft

Der vom Aktionshaus Bonham’s versteigerte Porsche, bekannt als «Giant Killer,» ist Überraschungen gewohnt. Er erzielte 1958 den Klassensieg beim 1000 km-Rennen auf dem Nürburgring mit Richard von Frankenberg, Edgar Barth und Carel Godin de Beaufort am Steuer, und schaffte es – gegen eine Überzahl von Astons, Jaguars und Ferraris – auf einen fünften Platz bei den 24-Stunden von Le Mans. Mit einem 1,5 Liter 4-Zylinder Boxermotor und 135 PS.

Nach der siegreichen Saison 1958 – inklusive eines Einsatz beim holländischen Grand Prix in Zandvoort – verkaufte der belgische Adlige de Beaufort den 0145 an einen Rennfahrer in Kanada, der mit dem Spyder die kanadische Sportwagenmeisterschaft im Jahr 1960 und 1961 gewann. Danach begann ein kleine Odysee: von Kanada ging’s nach Kalifornien, Deutschland und Italien, wo der «Giant Killer» in hohem Alter noch an zehn Mille Miglias teilnahm. Der 550A war eine revolutionäre Verbesserung des originalen 550, der von 1953 an gebaut worden war. Über die Jahre gab es 90 Fahrzeuge der ursprünglichen 550er, von der 550A-Serie jedoch nur 40. Bonham’s Porsche war der Vorletzte der Reihe, offiziell 550A-0145 genannt. Gegenüber früheren Versionen hatte der A eine höhere Kompression und ein 5-Gang Getriebe. Der Leiterrahmen wurde durch eine frühe Version eines Space Frames ersetzt, der das Gewicht auf 530 Kilo verringerte, und der Spyder erhielt eine deutlich verbesserte Hinterachse.

Kein Liebling der Porsche-Mechaniker

Der Boxer, ausgestattet mit vier obenliegenden Nockenwellen und zwei Weber-Vergasern, war allerdings ein kapriziöses Teilchen. Die acht Stunden, die gebraucht wurden, um den Motor perfekt einzustellen, machten den 550A nicht unbedingt zum Liebling der Porsche-Mechaniker. Die Fahrer hingegen liebten ihren A. Einmal am Start, war der zuverlässige Porsche kaum zu schlagen – sowohl bei Rennen, als auch bei Rallyes. Und nach dem Rennen konnte der Fahrer seinen 550er ohne grosse Veränderungen einfach nach Hause fahren – alle 550 waren strassentauglich. Vielleicht, so hofften viele in Scottsdale, deutet der stolze Preis, den der «Giant Killer» erreichte, auf eine Trendwende hin. Trotz generell nachlassender Preise im «gehobenen» Classic Car-Markt lag der 550A etwas über dem angepeilten Ziel des Auktionshauses Bonham’s. Die Auktionäre hatten einen Preis zwischen vier und fünf Millionen US Dollar erwartet.