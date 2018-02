Höllenfahrt im Plug-in-Hybrid zum «Himmelstor»

Sie können es einfach nicht lassen, die Briten: Auch die neuste Version des Range Rover Sport wird mit einem Stunt gefeiert: Als erstes Auto überhaupt fährt er auf Passstrasse und Treppe den Tianmen Mountain hinauf zu einem der Wahrzeichen Chinas, der Felsformation «Tor zum Himmel» in der Provinz Hunan. Die neue Hybrid-Modellversion des Geländesportlers mit Ingenium-Benzinmotor, Elektroantrieb und 297 kW (404 PS) Systemleistung stellt dabei auf einem spektakulären Kurs ihr enormes Leistungsvermögen unter Beweis.

11, 3 Kilometer Richtung Himmel

Die Herausforderung für den Range Rover Sport Plug-in Hybrid beginnt am Fuss des Tianmen Mountain: Hier hat die «Dragon Road» ihren Ausgangspunkt – eine 11,3 Kilometer lange serpentinenreiche Passstrasse mit nicht weniger als 99 Kehren. An den Start geht der Range Rover Sport P400e im Serientrim, am Steuer sitzt Ho-Pin Tung, der für Panasonic Jaguar Racing als Ersatz- und Testfahrer fungiert.

Auf dem Anstieg der «Dragon Road» wählte der Motorsportprofi den Dynamic-Modus der patentierten Terrain Response 2-Steuerung, das alle Fahrsysteme auf den jeweiligen Untergrund abstimmt. Am Gipfelpunkt der Strasse angelangt, optimierte der Formel-E-Pilot dann die Einstellungen, um den SUV für den zweiten Teil der Herausforderung zu rüsten: die 45 Grad steile Treppe mit ihren 999 Stufen hinauf zum legendären «Tor zum Himmel», ein 131 Meter hohes und 57 Meter breites Loch, das die Natur im Laufe von Jahrtausenden in den Fels erodiert hat.

«Meine grösste Herausforderung»

«Ich habe die Formel 1 sowie die Formel E erlebt und die 24 Stunden von Le Mans gewonnen», kommentiert Ho-Pin Tung die Premierenfahrt am Tianmen Mountain. «Aber das war zweifellos eine der grössten fahrerischen Herausforderungen, der ich jemals gegenüberstand. Das Auto hat sich hier glänzend geschlagen: Er vermittelte auf der Passstrasse absolutes Vertrauen und bezwang die Stufen zum Himmelstor mühelos.»

Rein elektrisch kann der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid bis zu 51 Kilometer zurücklegen. Bei der «Dragon Challenge» nutzte Ho-Pin Tung jedoch das ganze Potenzial des Antriebspakets, bestehend aus dem 2,0-Liter-Vierzylinder- Benzinmotor mit 221 kW (300 PS) und einem 85 kW (116 PS) starken Elektromotor. Phil Jones von Land Rover Experience erklärt: «Dies war die härteste Aufgabe für den Range Rover Sport, an der ich beteiligt war – und eine echte Weltpremiere.»

Fortsetzung der Abenteuer

Die «Dragon Challenge» bedeutet die Fortsetzung einer Reihe spektakulärer Abenteuer und Aufgaben für den Range Rover Sport. So trat die neue Plug-in Hybrid-Version im vergangenen Herbst in einem Rennen gegen die zweifache Freiwasser-Schwimmweltmeisterin Keri-Anne Payne und den Extremsportler Ross Edgley an. Schauplatz dieses faszinierenden Wettkampfs über Land und Meer war die Küste der englischen Grafschaft Devon. Zudem absolvierte der Range Rover Sport bereits in Rekordzeit die Bergstrecke am amerikanischen Pikes Peak und meisterte die Durchquerung der grössten Sandwüste der Welt, der Rub al-Chali, auf der arabischen Halbinsel. Ausserdem gelang dem Geländesportler ein nicht minder abenteuerlicher Ritt auf der über zwei Kilometer langen Ski-Abfahrtspiste des legendären «Inferno»-Rennens im schweizerischen Mürren.

Den Range Rover Sport Plug-in Hybrid gibts zu Preisen ab 102'100 Schweizer Franken.

(lie/pd)