So sexy kann eine Alternative sein

Vor 30 Jahren war man mit einem Offroader ein Aussenseiter, vor 20 Jahren ein Abenteurer, vor 10 Jahren ein Umweltverschmutzer. Und heute? Ein Jedermann. Denn der anhaltende SUV-Boom nimmt solange kein Ende, bis uns die Dinger – die ich übrigens auch liebe und fahre – irgendwann aus dem Hals hängen. Weil die beiden wichtigsten Pluspunkte der SUVs – die höhere Sitzposition und die bessere Übersicht –, vom SUV-Boom bald vernichtet werden.

Was also tun, wenn man ein Auto mit genügend Platz, Allradantrieb und ein bisschen Bodenfreiheit fürs kleine Abenteuer zwischendurch will, aber keinen SUV? Man könnte zum Beispiel einen der aufgebretzelten Kombis kaufen, die mit ein paar Millimetern mehr Bodenfreiheit, Allradantrieb und einem Outdoor-Outfit schon seit ein paar Jahren angeboten werden. Mit mehr oder weniger Erfolg.

Nicht nur für das Wald- und Wiesenabenteuer



Derzeit sind wir mit der aktuellen schwedischen Alternative, dem Volvo V90 Cross Country T6 AWD Pro, unterwegs. Und entgegen dem komplizierten Namen entpuppt sich der fast 5 Meter lange CC nicht nur als unkomplizierter, zuverlässiger und robuster Vertreter dieser Gattung, sondern der Volvo macht auch auf dem Boulevard der Eitelkeiten eine hervorragende Figur. Die gestreckte Linie, die akzentuierte Front und das dezente Outdoor-Make-up machen ihm zum eleganten, sexy Beau, ohne ihm die Cross-Country-Kompetenz abzusprechen.

Doch er sieht nicht nur gut aus, er fährt sich auch sehr entspannt. Die 310 PS des aufgeladenen 4-Zylinders schaffen den Alltag locker, ohne allerdings spontane Begeisterungsstürme auszulösen. Zu vernünftig und unaufgeregt geht der Volvo zur Sache. Wer feuchte Hände will, muss sich anderswo umsehen. Wer aber viel Platz, modernstes Design und eine hohe Alltagstauglichkeit mit viel Komfort, einer erstklassigen Verarbeitung und dem Nicht-SUV-Bonus kombinieren will, liegt beim V90 CC goldrichtig.

Keine Kritik? Es gibt wirklich kaum was auszusetzen. Und wenn dann nur beim Infotainmentsystem, das Einfachheit suggeriert, aber Fragen offen lässt.

Volvo V90 Cross Country T6 AWD Pro: Facts & Figures

5-türiger Kombi mit 5 Sitzen und erhöhter Bodenfreiheit

Abmessungen:

Länge: 4939 mm, Breite: 1879 mm, Höhe: 1543 mm

Radstand: 2941 mm

Kofferraumvolumen:

560 – 1526 Liter

Leergewicht:

ab 2014 Kg

Motor:

2,0-Liter-4-Zylinder mit 310 PS (228 kW) und 400 Nm (T6),

Getriebe:

8-Gang-Automatik (serienmässig), Allradantrieb (serienmässig)

Verkaufsstart:

ab sofort bei den Händlern

Das gefällt:

Platzangebot, Komfort und hohe Alltagstauglichkeit

Das weniger:

Gewöhnungsbedürftiges Infotainmentsystem

Preis:

ab Fr. 87 100.– (Pro), Basismodell ab Fr. 82 500.–



Auto-Quartett: Der Volvo V90 Cross Country im Vergleich

Volvo V90 CC AWD T6 Pro

PS / Nm 310/400

0–100/Vmax* 6,3/230

l/100 km/C02* 7,8/177

Preis in CHF ab* 87 100.–

Audi A6 Allroad quattro 3.0 TDI

PS / Nm 320/650

0–100/Vmax* 5,5/250

l/100 km/C02* 6,5/172

Preis* 84 700.–

Mercedes-Benz E 350 d 4Matic All-Terrain

PS / Nm 258/620

0–100/Vmax* 6,2/250

l/100 km/C02* 6,8/179

Preis* 84 900.–

Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion

PS / Nm 240/500

0–100/Vmax* 6,4/234

l/100 km/C02* 5,8/150

Preis* 56 500.–

* (Verbrauch = Mix l/100 km, CO2/ km, Preise in CHF)