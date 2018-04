Vierter Anlauf des Ford Focus

Wenn im September die vierte Auflage des Focus an den Start geht, soll er verlorenen Boden gut machen und den Abstand zu Golf & Co. nicht nur bei den Zulassungszahlen – 2017 verkaufte VW in der Schweiz 9500 Golf, Ford nur 2031 Focus –, sondern vor allem bei der Technologie deutlich verkürzen. «Mit dem neuen Focus setzen wir uns in Sachen Technologie und Fahrerlebnis an die Spitze des Segments», behauptete der europäische Entwicklungschef Joe Bakaj bei der Enthüllung am Dienstag.

Plattform, Motoren, Design, Interieur und Assistenzsysteme – alles haben die Kölner von Grund auf neu entwickelt, sagt Bakaj: «Die Chance, auf einem weissen Blatt Papier zu beginnen, bietet sich nicht oft. Wir haben die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen und das beste Auto auf die Räder gestellt, das es in der kompakten Mittelklasse derzeit gibt.»

Technisch macht der neue Focus einen grossen Sprung

Dabei heraus gekommen ist ein Golf-Gegner, der nicht nur aussen wie innen erfreulich frisch aussieht, sondern der technisch tatsächlich einen grossen Sprung macht. Das gilt insbesondere für die Assistenzsysteme, von denen der neue Focus mehr hat als jeder andere europäische Ford vor ihm. So wird der Focus zwar zu einem zunehmend digitalen Erlebnis, doch so ganz lassen sich die Ingenieure die Schow noch nicht von den Programmierern stehlen. Sondern sie kontern mit einem nagelneuen Fahrwerk, mit einer serienmässigen Fahrprofilregelung und dem ersten adaptiven Setup mit elektronisch gesteuerten Dämpfern für die Baureihe. Und vor allem bringen sie eine komplette Familie neuer oder gründlich überarbeiteter Motoren mit vorerst maximal 182 PS.