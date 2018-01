Zum Fahren fast zu schade

Der neue Range Rover Velar ist da – Zeit, sich nach einer grösseren Wohnung umzuschauen. Präziser: nach einem Loft mit befahrbarem Aufzug. Wo sonst sollte man das Designstück unter-stellen? In einer Garage? Was für eine Verschwendung, wenn man sich nur dann an den glatten Flächen, klaren Linien und elegant zugeschnittenen, auf Wunsch mit Matrix-Laser-LED-Technik arbeitenden Scheinwerfern erfreuen kann, wenn es irgendwo hingeht!

Doch der Velar ist mehr als eine 4,8 Meter lange Skulptur. Im Inneren präsentiert er sich als mondäne Multimedia-Lounge, die trotz des niedrigen Dachs fast so viel Freiraum zum Verweilen bietet wie der bulligere Range Rover Sport – und mit dem 673-Liter-Ladeabteil einen schicken Einbauschrank dazu. Schön vor allem, mit welcher Stilsicherheit die Briten nahezu alle Knöpfe aus dem Cockpit verbannt haben. Wenngleich das Touch Duo Pro genannte Infotainment mit den beiden übereinander platzierten Touchscreens einige Rätsel aufgibt, bevor es zu überzeugen vermag. Und wer sich auf dem fein perforierten Leder nicht wohl fühlt, der wählt eben die Vegi-Variante mit hochwertigen Bezügen aus Recyclingmaterialien.

Ja, gefahren wird auch. Aber leider nur ausserhalb des Lofts, weil sich die Briten nicht zu einem elektrischen Antrieb durchringen konnten und der gewählte Topbenziner mit 380 PS starkem 3,0-Liter-V6 über 210 Gramm CO2 je Kilometer emittiert. Doch so ruhig und sanft wie der All-radler dahingleitet, so souverän wie sich seine Kraft entfaltet und so gelassen wie er Kurven nimmt, fühlt man sich auch unterwegs wie auf dem heimischen Sofa.

Und dass jetzt bitte niemand behauptet, der Geländewagen gehöre ins Gelände! Die neuesten Offroad-Systeme, Luftfederung und Differenzialsperren sind natürlich Pflicht. Allerdings weni-ger, um sich damit die Reifen schmutzig zu machen. Mehr, um seinen Gästen im Loft – so ähnlich wie wenn man einen Rodin herumstehen hat – sagen zu können: Ja, der ist echt. Ein echter Range Rover.

Range Rover Velar P380 – technische Daten

5-türiger Midsize-SUV mit 5 Sitzen

Länge: 4803 mm

Breite: 2032 mm

Höhe: 1665 mm

Radstand: 2874 mm

Kofferraumvolumen: 673-1731 L

Leergewicht: ab 1‘884 kg

Motor: 3,0-Liter-V6-Kompressor mit 380 PS (280 kW) und 450 Nm

Getriebe: 8-Gang-Automatik (serienmässig), Allradantrieb (serienmässig)

Eher geil: Design, Infotainment, ausfahrbare Türgriffe

Eher doof: Benzinverbrauch in der Praxis über 12 Liter/100 km

Verkaufsstart: ab sofort bei den Händlern

Preis: ab Fr. 78’300, 180-PS-Basismodell ab Fr. 64’900

Auto-Quartett: Der Range Rover Velar im Vergleich

Range Rover Velar P380

PS/Nm 380/450

0-100 in s/Vmax5,7/250

l/100 km/CO2*9,4/214

Preis in CHF ab78’300

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé

PS/Nm367/520

0-100 in s/Vmax4,9/250

l/100 km/CO2*8,9/203

Preis in CHF ab79’100

BMW X4 xDrive M40i

PS/Nm360/465

0-100 in s/Vmax4,9/250

l/100 km/CO2*8,6/199

Preis in CHF ab80’100

Jaguar F-Pace S

PS/Nm380/450

0-100 in s/Vmax5,5/250

l/100 km/CO2*8,9/209

Preis in CHF ab93’400

* Verbrauch-Mix l/100 km, CO2/km (Herstellerangaben)





(nve)