Zum Geburtstag eine Duca

Kaum zu glauben, aber es gibt Ducati-Fahrer, die nie in einer Welt ohne Monster lebten. Fünfundzwanzig Jahre, ein ganzes Vierteljahrhundert, ist es her, seit die Ducati Monster mit ihrem aufregenden «In-Your-Face»-Styling und exzellentem Fahrverhalten den Begriff des Naked Bikes definierte. Whitney Houstons Hit «I Will Always Love You» stand damals 14 Wochen auf Platz 1, «Jurassic Park» brach Kinorekorde, Helmut Kohl war Kanzler und Alain Prost Formel-1-Weltmeister.

Der Prototyp der Ducati Monster 900, der 1992 auf der Kölner Motorradmesse vorgestellt wurde, avancierte über Nacht zur Zweirad-Ikone. Ein cooles Bike, das in der Frankfurter Innenstadt (fast) genau soviel Spass macht wie im Spessart oder auf dem Hockenheimring – und es dabei schafft, so gut auszusehen wie Monica Belucci – war recht ungewohnt im Jahr 1993. Gut, die Monster war nicht unbedingt billig, aber der Preis hielt sich – einigermassen – im Rahmen, was vielleicht auch daran lag, dass Ducati Anfang der 90er Jahre ums Überleben kämpfte und den Umsatz dringend nötig hatte.

325'000 Monster sorgten für den dringend benötigten Umsatz

Die wirtschaftliche Lage hat sich für Compagnia aus Borgo Panigale deutlich gebessert seit damals, allerdings gehören die Italiener heute zu Audi. Die Monster dürfte zum Aufschwung einen nicht unerheblichen Anteil beigetragen haben, immerhin verkaufte Ducati in 25 Jahren beeindruckende 325'000 Bikes. Das Geburtstagsgeschenk, das Ducati-Chef Claudio Domenicali höchstpersönlich präsentierte, haben sich die Freunde aus Bologna also verdient.

Die Ducati Monster 1200 25° Anniversario mag technisch fast identisch sein mit der Monster 1200R, und auch optisch ist die Anniversario nicht sooo viel anders als die R. Aber sie ist ein Beweis, dass ein gelungenes Make-up schon was ausmachen kann. Der goldfarbene Rahmen ist eine Reminiszenz an die Monster von damals. Die Sonderlackierung in den italienischen Nationalfarben gab’s ähnlich schon mal bei der 2008 S4RS Testastretta Tricolore. Bei der 25° Anni reicht sie vom neu gestylten Scheinwerfer über den muskulösen Tank bis hin zur leicht verkürzten Sitzbank. Der neu gestylte Auspuff, geschmiedete Marchesini-Felgen, Öhlins vorn und hinten und mächtige 330mm Brembos sorgen für einen beeindruckenden Auftritt.

Motoren-mässig musste nicht viel getan werden. Die Ducatis waren mit ihrer Desmo-Steuerung schon immer Wunderwerke der Technik. Und in der Anniversario taucht der bekannte 1,2 Liter V2 aus der Testastretta auf, der auch die R vorwärts treibt, hier allerdings minimal von 152 auf 147 PS bei 9.250/min und 124 Nm bei 7750/min gedrosselt, aber immer noch mit einer extrem geschmeidigen und kraftvollen Leistungskurve.

Neues Display in vollem Technicolor

Auch die drei Riding Modes, ABS, Ducati Wheelie und Traction Control und fürs Sechsgang-Getriebe eine Quick Shift wurden von den anderen Monster-Reihen übernommen. Neu hingegen ist das Display in vollem Technicolor.

Alles in allem ist die auf fünfhundert Exemplare beschränkte Auflage nicht nur was für Ducati-Nostalgiker, sondern schlicht gesagt ein schönes Motorrad. Man könnte fast meinen, Ducati hätte nach langen Zeiten der Angebotserweiterung auf Enduros und Cruisers wieder zur ursprünglichen Seele wiedergefunden, und konzentriere sich wieder darauf, extrem sportliche Street Bikes zu bauen. Aber Ducati-Chef Domenicali will bei der seit Jahren in Gang gesetzten Modellexpansion bleiben, was Mutter Audi sicherlich freuen dürfte, denn Modellvielfalt garantiert hohe Stückzahlen. Die Anniversario dient also vorwiegend als Vorzeigestück (leider), um zu zeigen, was die Designer in Bologna können.

Das Monster Top-Modell wird ab September für 19'990 Euro erhältlich sein, umgerechnet also für ca. 23'490 Franken. Nur zum Vergleich: Die Basis-Monster 1200 kostet 15'790, die Monster 1200 R liegt dazwischen und kostet 21'090 Schweizer Franken.