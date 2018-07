Darf ich den Piepston des Gurtwarners abstellen?

Frage von Roland ans AGVS-Expertenteam:

Mein Auto piepst, wenn die Sicherheitsgurten nicht angelegt sind. Ich wollte dieses lästige Pfeifen in meiner Garage wegprogrammieren lassen, aber mein Garagist weigert sich. Er behauptet, das sei vom Gesetz her nicht erlaubt. Ist das korrekt?



Antwort:

Lieber Roland

Herzlichen Glückwunsch! Du hast bei der Wahl deines Garagisten einen Volltreffer gelandet. Dass er sich weigert, den Warnton zu deaktivieren, zeigt, dass ihm das Wohl und die Sicherheit seiner Kunden am Herzen liegen.

Ob sich dieses akustische Signal überhaupt abstellen lässt, hängt vom Modell ab. Verschiedene Hersteller lassen eine Manipulation an sicherheitsrelevanten Bauteilen gar nicht erst zu. An einem Saab 95 der letzten Generation beispielsweise lassen sich weder der Warnton noch der Hinweis im Armaturenbrett abschalten. (Da es die schwedische Automarke in der Form nicht mehr gibt, erlauben wir uns trotz Markenneutralität für einmal ein Beispiel.) Fakt ist auch, dass die Euro NCAP bei ihren Crashtests und Sicherheitsbewertungen beurteilt, ob und an wie vielen Plätzen das Fahrzeug über einen Gurtwarner verfügt. Sollte dieser deaktiviert werden, wäre das Testergebnis nicht mehr zutreffend.

«Den Gurtwarner auszuschalten ist grobfahrlässig»

Stell dir vor, dein Garagist ist in der Lage, den Gurtwarner auszuschalten und tut dies auch. Du bist nicht angeschnallt, gerätst in einen schweren Unfall und man stellt die Manipulation fest. Da möchte sich kein seriöser Garagist mitschuldig machen. Zudem hätte eine solche Manipulation mit ziemlich grosser Sicherheit negative Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen, wenn ein angelegter Gurt deine Verletzungen verhindert oder gemildert hätte. Problematisch wäre die Deaktivierung des Warngerätes auch bei einem Fahrzeughalterwechsel.

In ihrem Ehrenkodex verpflichten sich die AGVS-Garagisten, «Unterhalts- und Reparaturarbeiten fachgerecht, zuverlässig und im Hinblick auf eine optimale Betriebssicherheit und Werterhaltung der uns anvertrauten Fahrzeuge auszuführen». Den Gurtwarner zu deaktivieren, würde diesem Versprechen diametral entgegenlaufen.

Nun gibt es Situationen, bei denen der Gurtwarner piepst, obwohl ich als Fahrer angeschnallt bin. Zum Beispiel, weil der Beifahrersitz durch eine schwere Einkaufstasche belegt ist und der Sensor davon ausgeht, dass dort jemand sitzt. In diesem Fall ist es am einfachsten, diesen Gurt ebenfalls einzustecken oder einen geeigneteren Platz für die Tasche zu wählen.

Anschnallen macht auch auf kurzen Strecken Sinn

Übrigens: Die Lernenden im Autogewerbe dürfen am «FutureDay», der jedes Jahr in Vauffelin BE stattfindet, jeweils am eigenen Leib erfahren, wie sich ein Aufprall mit lediglich 7 km/h anfühlt. Glaub mir, danach kommt keiner mehr auf die Idee, ohne Sicherheitsgurte zu fahren.

Mein Tipp: Anschnallen, gerade auch auf kurzen Strecken und innerorts. Denn dort kracht es am häufigsten.