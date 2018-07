Darf ich mit meiner Dashcam gefilmte Szenen ins Internet stellen?

Frage von Gerd ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe mir vor einiger Zeit eine Dashcam ins Auto montiert. Nun erlebe ich als Vielfahrer immer wieder Dinge auf den Strassen, die mich grausam aufregen. Darf ich die krassesten Szenen auf YouTube stellen?



Antwort:

Lieber Gerd

Beginnen wir mit der für dich erfreulichen Nachricht: Aus verkehrsrechtlicher Sicht ist die Montage und Benutzung einer Dashcam bei uns grundsätzlich erlaubt, vorausgesetzt, die Sicht des Lenkers wird nicht beeinträchtigt.

Kommen wir nun zum problematischen Teil deiner Frage. (Du siehst, dieser Teil meiner Antwort ist länger.) Das Filmen der Strasse um dein Fahrzeug herum führt zu einer privaten Überwachung des öffentlichen Grunds. Gemäss dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragen ist eine solche Überwachung nur in sehr engen Grenzen zulässig.

Wer von deiner Dashcam gefilmt wird, weiss das in aller Regel nicht. Dieses heimliche Filmen verunmöglicht es der betroffenen Person, ihre aus dem Persönlichkeitsschutz fliessenden Rechte geltend machen zu können. Das ist ein gravierender Verstoss gegen den Datenschutz und lässt sich bei Kamerafahren zur reinen Unterhaltung (um einen aus deiner Sicht bemerkenswerten Vorfall auf YouTube zu laden) nie rechtfertigen. Dazu müsstest du alles unkenntlich machen, was diese Person für andere identifizierbar machen könnte.

Das heisst: Nein, du darfst diese Filme nicht auf YouTube laden.

Problematisch sind vor dem Hintergrund des Datenschutzes auch Aufzeichnungen, die du zu irgendwelchen Beweiszwecken machst. Hier kommt noch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zum Tragen: Filmt die Dashcam ständig, um Beweismittel zu gewinnen, beschränkt sich die Datenverarbeitung nicht auf diejenigen Menschen, die beispielsweise in einen Unfall verwickelt sind oder Verkehrsregeln missachten. Es werden wahllos Daten aller Leute aufgezeichnet, die sich im Aufnahmebereich der Kamera aufhalten. Damit werden alle Verkehrsteilnehmer unter Generalverdacht gestellt und eine Datenbearbeitung auf Vorrat vorgenommen.

Zudem ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit eine klassische Polizeiaufgabe und nicht Sache privater Verkehrsteilnehmer.

Einen Aufsteller habe ich für dich: Das Zuger Obergericht hat vor einem guten Jahr Dashcam-Bilder eines Autofahrers als Beweismittel zugelassen: Der Fahrer war von einem anderen Autolenker massiv bedrängt worden und hatte daraufhin seine Kamera eingeschaltet. Der Beschuldigte hatte unter anderem eine doppelte Sicherheitslinie überfahren und war in hohem Tempo extrem nah aufgefahren. Das Interesse des bedrängten Autofahrers, zur Beweissicherung die Dashcam in Betrieb zu nehmen, wog also schwerer als das Interesse des Beschuldigten, sich unbeobachtet und unkontrolliert im Strassenverkehr zu bewegen.

Gute Fahrt!