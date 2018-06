Meine Tochter will Automech werden – hat dieser Job eine Zukunft?

Frage von Alex ans AGVS-Expertenteam:



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 8500 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 8500 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Ich weiss, dass ich bei euch wohl keinen völlig neutralen Rat bekomme. Trotzdem meine Frage: Meine Tochter (14) ist in der zweiten Sekundarschule und hat dort ziemlich gute Noten. Sie interessiert sich sehr für Autos und spricht von einer Lehre als Mechatronikerin. Ist das eine geeignete Ausbildung für ein Mädchen? Wie hoch ist der Anteil an Mädchen? Und viel wichtiger: Hat dieser Beruf überhaupt noch eine Zukunft? Ich frage dies, weil Marken wie Tesla behaupten, man brauche gar keine Werkstatt mehr und könne alles übers Internet flicken. Stimmt das tatsächlich?

Antwort:

Lieber Alex

Dass deine Tochter gute Schulnoten hat, ist schon mal keine schlechte Voraussetzung für eine Grundbildung im Autogewerbe. Wenn Sie Automobil-Mechatronikerin werden will, braucht deine Tochter neben den guten Noten in den Fächern Mathematik und Physik (in der obersten Stufe der Sekundarschule) auch handwerkliches Geschick. Interesse an Technik und Freude an Autos scheinen ja vorhanden zu sein.

Damit ist deine Tochter übrigens nicht allein: Immerhin etwa 5 Prozent unseres Nachwuchses in den technischen Berufen sind Frauen – Tendenz steigend. Der beste Weg, um herauszufinden, ob eine Ausbildung in Frage kommt, ist und bleibt die Schnupperlehre. Am besten bewirbt sich deine Tochter in einer AGVS-Garage, um sich während einigen Tagen ein genaues Bild von der Arbeit in einer Werkstatt zu machen. Danach folgt ein Eignungstest in einem unserer Ausbildungscenter. Dieser Test gibt auch Auskunft, ob die vierjährige Grundbildung zur Automobil-Mechatronikerin EFZ in Frage kommt. Wir bieten daneben eine dreijährige Grundbildung zur Automobil-Fachfrau EFZ und die Lehre als Automobil-Assistentin EBA an. Diese dauert zwei Jahre.

Auch in Zukunft braucht es die Auto-Werkstatt noch

Auf die Grundbildung im Autogewerbe sind wir stolz. Die Qualität der Ausbildung ist hoch, unsere Jungen sind gut gerüstet für den Arbeitsmarkt und die vielen Herausforderungen, die unsere Branche in den nächsten Jahren erfahren wird: Autonomes Fahren, Elektrofahrzeuge, Konnektivität – da kommt viel Spannendes auf uns zu. Die Behauptung, man brauche in Zukunft gar keine Werkstatt mehr, ist schlicht falsch: Wohl muss man beispielsweise bei Tesla für Software-Updates nicht mehr in die Werkstatt fahren. Aber Reparaturen oder Reifenwechsel wird es auch mit Elektrofahrzeugen geben. Viele Experten gehen übrigens davon aus, dass der Verbrennungsmotor noch lange überleben wird – als Hybrid kombiniert mit einem Elektroantrieb.

Last but not least sind unsere Weiterbildungsangebote sehr vielfältig – und eröffnen auch branchenübergreifend sehr gute Karrieremöglichkeiten. Deiner Tochter wünsche ich viel Erfolg auf ihrem Berufsweg!

_______________________

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest Dein Fahrzeug aufpeppen und fragst Dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.