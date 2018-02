«Eigene Identität» für die sportlichen VW-Spanier

Ob es am Standort Barcelona liegt? Auf jeden Fall hat Seat gestern in der katalanischen Metropole die neue Marke Cupra ins Leben gerufen. Als eigenständige Marke ist Cupra neu, als Modellbezeichnung allerdings altbekannt. Und bewährt. Cupra kommt übrigens vom englischen Ausdruck Cup Racer und dementsprechend sportlich sind die Spanier (oder Katalanen?) auch aufgestellt.

Cupra wird nun als eigenständiges Unternehmen geführt, das gemeinsam mit Seat Modelle entwickelt – mit dem festen Vorsatz, unabhängig zu wachsen. Mit diesem Schritt erhält die Marke einen Extra-Bereich bei etwa 260 ausgewählten Seat-Händlern in ganz Europa. Natürlich auch in der Schweiz.

«Eine grosse Chance»



«Cupra ist eine grosse Chance für Seat, für unsere Kunden und für das Geschäft», prophezeit Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender der Seat S.A. «Das gesamte Projekt ist dem innigen Wunsch verschiedener Menschen zu verdanken, die nach einer Möglichkeit suchten, auch für andere Automobilfans interessant zu werden.» Die Chance für weitere Eroberungen stehen gut, denn Seat ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Marken in Europa. Cupra wird ausserdem die gesamte Motorsport- und Rennsparte abdecken.

Neues Logo und erstes Modell



Das Cupra-Logo, das bereits vor einigen Wochen enthüllt wurde, erinnert laut Seat «in seiner Symbolik an indianische Stammeszeichen und repräsentiert die Werte, die die neue Marke vermitteln möchte: Leidenschaft, Präzision, Entschlossenheit und Mut».

Umso erstaunlicher, dass Seat zur Geburt der neuen Marke eben nicht einen Sportwagen präsentierte, sondern einen «gepimpten» Ateca, also einen Kompakt-SUV. «Weil er den Beginn einer neuen Ära einläutet und sich perfekt für die Einführung der neuen Marke eignet», heisst es in der Medienmitteilung. In Zahlen ausgedrückt: Der neue 2-Liter-TSI-Motor des Cupra Ateca liefert 300 PS (221 kW). Es handelt sich um den modifizierten Motor des Leon Cupra 300 «der mit einem komplett überarbeiteten Partikelfilter ausgestattet ist und die neuesten Emissionsvorschriften erfüllt». So ausgerüstet spurtet der Spanier in 5,4 Sekunden auf Tempo 100.

Geschaltet wird immer mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, und der Cupra Ateca gibt die Kraft immer auf alle vier Räder ab. Das sogenannte 4Drive System bietet die Fahrmodi «Normal», «Sport», «Individual», «Snow», «Off-Road» und natürlich den «Cupra-Modus» an.

Ateca bleibt auch als Cupra ein Ateca



Obwohl die Spanier versprechen, dass der Cupra Ateca «durch seine eindrucksvolle Aussenwirkung punktet», ist auch der Sport-Ateca ein Ateca. Zwar gibts einen überarbeitete Front mit dem neuen Logo, aber ansonsten sind die schwarzglänzenden Details, die den Cupra vom Seat unterscheiden. Für die Karosserie stehen sechs Farben zur Auswahl: Energy Blue, Velvet Red, Reflex Silver , Rodium Grey, Magic Black und Nevada Whitess.



Im Innenraum wurde viel Alcantara verarbeitet, die Pedale sind in Aluminium ausgeführt, und das Cupra-Logo prangt auf dem Lenkrad, den Fussmatten, dem Schlüssel und dem Touchscreen des Multimedia-Systems, das den Fahrer beim Anlassen des Motors willkommen heisst. Obwohl der Cupra-Erstling gut ausgerüstet noch in diesem Jahr an den Start rollt, sind jede Menge Optionen verfügbar: Zum Beispiel das Performance-Paket mit 18-Zoll-Brembo-Bremsen in Schwarz, das Carbonfaser-Paket für das Exterieur – Heckstossdämpfer und Aussenspiegelkappen –, das Carbonfaser-Paket für das Interieur – ein Carbonfaser-Armaturenbrett – sowie die Ledersitze.

