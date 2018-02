«Noch nie so viel Luxus in einem Kompaktfahrzeug»

Marc Langenbrinck, wie wichtig ist die A-Klasse für Mercedes-Benz in der Schweiz?

Die A-Klasse hat 2012 eine komplett neue Ära eingeläutet. Die Neuinterpretation des Kompaktfahrzeugs war für Mercedes-Benz ein mutiger Schritt und so progressiv, dass sie alle überrascht hat. Als einer unserer Bestseller im Schweizer Markt hat die A-Klasse wesentlich zur Markenverjüngung und zu unserem Wachstum beigetragen.

Was heisst das in Zahlen?

Der Altersschnitt bei unserer Kundschaft hat sich innerhalb einer Dekade um über 10 Jahre verjüngt. Seit 2011 haben wir den Absatz in der Schweiz um über 70 Prozent gesteigert und sind die Nummer 2 im Land. Dabei hat die A-Klasse ganz entscheidend mitgeholfen.



Die Optik wurde von Designchef Gorden Wagener nur dezent verändert. Hätten Sie da mehr erwartet?

Bereits der Vorgänger war in puncto Design ein Quantensprung und steht noch heute für eine moderne Formensprache. Die Neuauflage legt in Dynamik und Ästhetik noch eins drauf. Mit ihren grossen, ruhigen Flächen ist sie eine fast perfekte Umsetzung unserer Mercedes Designphilosophie – modern Luxury und sinnliche Klarheit.



Die wahre Revolution findet im Innenraum, im Cockpit statt. Wie gefällt Ihnen die neue digitale Welt persönlich?

An Ästhetik ist die A-Klasse in diesem Segment für mich, natürlich, unübertroffen. Und noch nie gab es so viele Luxusfeatures in einem Kompaktfahrzeug, das ist sonst ausschliesslich Oberklassefahrzeugen vorbehalten.

Woran denken Sie dabei im Speziellen?

Zum Beispiel an die Massagesitze oder das hochauflösende Widescreen-Cockpit mit Touchscreen-Bedienung. Für mich als digital begeisterten Menschen sensationell, dass unser neustes Infotainment-System MBUX nicht nur normal gesprochene Sätze versteht, sondern auch lernfähig ist.

Was bedeutet «lernfähig»?

Dass sich die A-Klasse mit der Zeit selbst auf Dialekt einstellt und man nicht mehr diese umständlichen Menü-Satzbausteine benötigt.



Was sind die grossen Vorteile der neuen A-Klasse?

Das Fahrzeug ist grösser, bietet vor allem im Fond und unter dem Dach mehr Raumgefühl. Das neue User Interface Design macht die Bedienung des Systems noch intuitiver. Und die einzigartige, lernende Software macht die A-Klasse quasi zu meinem persönlichen Assistenten, sie geht auf meine Bedürfnisse und Gewohnheiten ein. Die Beziehung Mensch-Auto erreicht somit ein nächstes Level, das ist sehr individuell und fast schon emotional!



Zum Start Anfang Mai wird die A-Klasse mit Benzin- und Diesel-Motoren ausgerüstet. Wann kommt die EQ-Version?

Wir starten Anfang Mai mit dem A180d als Diesel und dem A200 als Benziner. Weitere Motorisierungen werden im Laufe des Jahres noch folgen. Auf die vollelektrische Version müssen sich die Elektrofans noch etwas gedulden, aber man darf sich optisch am Konzept EQA orientieren.