In China gibts den Ford jetzt aus dem Automaten

Ford verkauft in China nun auch Autos aus dem Automaten. In der Millionenstadt Guangzhou hat der US-Hersteller gemeinsam mit dem Online-Marktplatzbetreiber Alibaba ein sogenanntes «Super Testdrive Center» eröffnet. In dem mehrstöckigen Parkhaus-Automaten stehen um die 40 verschiedene Neuwagen zur Wahl.

Umfrage Wem trauen Sie mehr? Einem Auto-Verkaufsautomaten oder einem Auto-Verkäufer? Dem Autoverkäufer meines Vertrauens.

Dem Automaten.

Weder noch: Beide wollen mir das teuerste Auto verkaufen.

Laut Ford können Kunden dort per App ein Modell ordern und dieses für drei Tage Probe fahren. Anschliessend kann es zurückgegeben oder gekauft werden. Die Probefahrt ist kostenlos, wenn die Fahrer eine gute Bewertung in Chinas umstrittenen sozialen Punktesystem «Social Credits» vorweisen können. Andernfalls wird eine Gebühr fällig.

Verlagerung ins Internet

Der Auto-Automat dürfte mehr sein als eine ungewöhnliche Werbe-Idee. Der Autohandel ist nicht nur in China im Umbruch; etablierte Hersteller und neue Marken verlagern den Neuwagenvertrieb zunehmend ins Internet. Einerseits, um sich ihrer im Online-Shopping geübten Kundschaft anzupassen, andererseits um sich die Kosten für Händlermarge und ein klassisches Vertriebsnetz zu sparen.

Gänzlich neu ist das Konzept allerdings nicht. In den USA betreibt der Internethändler Carvana mittlerweile sieben sogenannte «Car Vending Machines», aus der sich der Käufer per symbolischen Münzeinwurf einen Gebrauchtwagen ziehen können. Auch in Singapur steht ein 15-stöckiger Autoturm mit einer Art Selbstbedienungssystem. Das Wunschauto lässt sich im Erdgeschoss mit einem Fingertipp auf einem Display bestellen.

(lab)