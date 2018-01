BMW driftet mit M5 ins Guinessbuch der Rekorde

Die spinnen, die Bayern: Der neue BMW M5 ist noch nicht auf dem Markt, schon schicken die Münchner die Sportlimousine auf Rekordjagd. Mit Erfolg: Im vergangenen Dezember driftete Instruktor Johan Schwartz im BMW Performance Center in Greer, South Carolina, mit dem neuen M5 exakt 232,5 Meilen (374,2 Kilometer) auf einem so genannten Skid-Pad und stellte damit einen neuen Guinness-Weltrekord für den Drift über die grösste Distanz in 8 Stunden auf. Schwartz überbot den früheren Rekord um 143 Meilen (230,1 Kilometer).

Grosser technischer Aufwand

Eine massgeschneiderten Betankungsanlage, die BMW gemeinsam mit dem in North Carolina ansässigen Unternehmen Detroit Speed entwickelte, ermöglichte es, die für die den Weltrekord erforderlichen vollständigen acht Stunden pausenlos zu driften. Der BMW M5 konnte damit während des Drifts nachgetankt werden, ähnlich wie ein Kampfjet während des Flugs, – allerdings von Menschenhand: ein zweiter BMW M5 mit dem Chefinstruktor des Performance Center, Matt Mullins, am Steuer, begleitete den Rekord-M5. Da sich Mullins dem Drift von Schwartz anpasste, konnte Matt Butts von Detroit Speed, vom Heckfenster des zweiten Fahrzeugs aus die Distanz zwischen den beiden fahrenden Fahrzeugen mittels Haltegurt überbrücken und den Rekordwagen tanken.





«Wir haben das Nachtanken mehrfach trainiert. Trotzdem gab es nur sehr wenig Spielraum für Fehler», sagte Butts. «Wir freuen uns riesig, dass wir an der Rückeroberung dieses Rekords durch Johan und BMW beteiligt waren.»

Am selben Tag wurde noch ein zweiter Weltrekord für den längsten Drift mit zwei Fahrzeugen auf einer bewässerten Bahn vergeben: Schwartz und Mullins drifteten eine Stunde lang gemeinsam und legten dabei 49,25 Meilen (79,3 Kilometer) zurück.

(lie/pd)