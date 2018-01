Bei der G-Klasse macht Mercedes alles richtig

Sie ist die dienstälteste Baureihe bei Mercedes und gilt ihren Kritikern als Dinosaurier, der gar nicht früh genug aussterben kann. Doch nachdem die Schwaben in knapp 40 Jahren immerhin mehr als 300'000 Exemplare der G-Klasse verkauft und in den letzten Jahren einen Absatzrekord nach dem anderen gefeiert haben, denken sie nicht im Traum daran, den Klassiker ins Museum zu rollen. Im Gegenteil: Mercedes zeigt bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit eine komplette Neuentwicklung des Klassikers.

Kleine Revolution unter dem Blech

Auf den ersten Blick bleibt sich der Vierkant aus Graz dabei treu: Denn auch wenn das Auto fünf Zentimeter breiter und zwölf Zentimeter länger wird, damit nun auch die Hinterbänkler endlich bequem sitzen können, bleibt es beim beinahe rechtwinkligen «Lego-Design». Dass die Frontscheibe mittlerweile ganz leicht gebogen ist, erkennt man nur aus nächster Nähe, und auch das Ersatzrad bleibt weiter aussen an der senkrechten Hecktür.

Doch unter dem Blech haben die Schwaben eine kleine Revolution angezettelt. Denn zum ersten Mal bekommt die G-Klasse so etwas wie ein modernes Fahrwerk. Das ist auch bitter nötig. Denn während der G-Klasse im Abseits auch nach vier Jahrzehnten kaum jemand etwas vormacht, war das Fahrverhalten bislang eher mässig.

«Die neue G-Klasse legt die Messlatte in allen relevanten Bereichen noch ein Stück höher», betont Mercedes-Entwicklungschef Ola Källenius. «Der neue ‚G‘ bleibt ein ‚G‘, nur besser.» Und das gilt auch fürs Gelände. «Bodenfreiheit und Wattiefe, Rampen- und Böschungswinkel – überall haben wir beim Generationswechsel noch ein paar Punkte rausgeholt», schwärmen die Schwaben.

Neue Welt im Cockpit

Aber beim Ausflug im Unterholz profitiert man ab Juni auch vom neuen Cockpit. Schon möglich, dass Traditionalisten das Interieur aus E- und S-Klasse trotz der augenzwinkernden Spielereien wie der Lautsprecher im Stil der Blinker oder der Übernahme von Sperren-Schalter und Haltebügel ein bisschen zu verspielt ist. Doch ohne das Widescreen-Cockpit mit den riesigen Monitoren gäbe es auch keine neue 360-Grad-Kamera, mit der man den G beim Trail zwischen Felsbrocken und Baumstämmen aus allen Perspektiven betrachten kann.

Das Design vorsichtig poliert, das Fahrwerk revolutioniert und das Innenleben endlich vernünftig modernisiert – nur unter der Haube hat es noch nicht für etwas wirklich Neues gereicht. Denn zum Start kommt die G-Klasse nur als 500er mit einem 4,0 Liter grossen V8, den man mit seinen 422 PS und 610 Nm bereits kennt. Dass er trotzdem besser beschleunigt, schneller fährt und mit 11,1 Litern weniger verbraucht, liegt vor allem an der neuen 9-Gang-Automatik und den bis zu 170 Kilo, die das Stahlgebirge abgespeckt hat.

Ab 136'800 Franken

Zur Markteinführung im Juni ist die G-Klasse zum Einstiegspreis von 136'800 Franken erhältlich. Das Angebot umfasst zahlreiche neue Features wie die Scheinwerfer in LED-Technik, die Fahrerassistenzsysteme, das hochwertige Interieur mit Ledersitzen und das neue Fahrwerk. Doch dabei soll es auf Dauer nicht bleiben, heisst es in Stuttgart. Denn natürlich wird es auch wieder einen Diesel geben und selbstverständlich werden die verschiedenen AMG-Varianten nicht lange auf sich warten lassen. Und dann macht der G womöglich noch einen weiteren Sprung in die Zukunft und wird elektrifiziert. Ein Mild-Hybrid ist sicher, ein Plug-In wahrscheinlich und eine reine Akku-Version zumindest nicht ausgeschlossen.