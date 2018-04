Das Dach auf, der Frühling ruft!

Cabriolets gehörten früher zum guten Ton – die meisten grossen Hersteller hatten mindestens ein offenes Modell im Angebot. Heute sind Cabrios fast nur noch bei Hochpreisherstellern zu finden. Zu klein sind die Stückzahlen und zu teuer ist die Konstruktion; hinzu kommt das höhere Gewicht, das sich in einem höheren Durchschnittsverbrauch und einem grösseren CO2-Ausstoss bemerkbar macht. Das sind zu viele Hürden für die meisten Hersteller.

Fangen wir also dort an, wo Cabriolets nach wie vor kultiviert werden – im Hochpreissegment. Mercedes-Benz baut freilich einige schöne Cabrios, und das grösste wird in diesem Frühling neu aufgelegt. Das S-Klasse-Cabriolet erhält ein Facelift, viel neue Technik und ein geändertes Motoren-Line-up; die Preise liegen zwischen 126 050 und 313 972 Franken. Ganz am unteren Ende der schwäbischen Modellpalette rangiert der zweisitzige Smart Fortwo – ihn gibt es nun auch in der Elektroversion (EQ) mit offenem Dach, zu Preisen ab 27 600 Franken.

Ein Luxusgut

Auch Konkurrent BMW bietet schöne und teure Cabrios an, neu beispielsweise den offenen Hybrid-Sportler i8 Roadster. Und mit dem neuen Z4 kommt in diesem Jahr ein aufregendes hinzu – im Frühling wird dieses Modell allerdings nicht bereit stehen. Die Freude ist dennoch gross: Endlich wird dieser Roadster neu aufgelegt. Solche Autos sind nicht nur Prestigeobjekte für ihre Besitzer, sondern auch für die Hersteller, denn jedes einzelne davon macht auf der Strasse Werbung für die Marke. Der neue Z4 wird übrigens gleichzeitig auch die lang ersehnte Neuauflage des Toyota Supra ermöglichen – die beiden Modelle teilen sich die Technik. Ob der Japaner ebenfalls als offene Variante angeboten wird, ist nicht bekannt.

Luxus- oder Supersportmarken bieten freilich viele offene Flitzer an. Ferrari lanciert in diesem Jahr den Portofino mit versenkbarem Stahldach, Aston Martin bringt die Cabrioversion des fantastischen DB11 auf den Markt. Auch Audi und Porsche bieten mehrere offene Modelle an. Der neue RS5 beispielsweise wird auch als Cabrio kommen, genauso wie der überarbeitete 911 – zwei sehr emotionale Modelle, die gerne auch mit Stoffverdeck gekauft werden.

Andere Hochpreishersteller wie Volvo, Cadillac und Jaguar haben Cabriolets aus ihren Portfolios gestrichen – da sind auch in diesem Frühling keine Neuheiten zu erwarten. Genauso wie bei sämtlichen grossen Herstellern in den gemässigteren Preisregionen: Renault, Nissan, Peugeot, Citroën, Opel, Skoda, Seat, Toyota, Hyundai, Kia – sie alle verzichten aus den genannten Gründen auf offene Fahrzeuge. Ford ist da eine Ausnahme, dank des wunderbaren Mustang, der soeben neu aufgelegt wurde und wiederum auch als Version mit versenkbarem Stoffverdeck angeboten wird. Und Fiat hat mit dem 500 zwar noch ein Modell im Angebot, dessen Dach geöffnet werden kann – ein waschechtes Cabriolet ist der Winzling aber nicht. Die beiden baugleichen Fiat 124 Spider und Mazda MX-5 sind natürlich nach wie vor auf dem Markt – offene Neuheiten sind von diesen Marken aber ebenfalls nicht zu erwarten.

Kommt ein Revival?

Die grosse Masse kauft heute SUV. Verwundert es da, dass die Hersteller nun SUV-Cabrios anbieten? Nach dem (erfolglosen) Nissan Murano Cabrio und dem (nicht sehr erfolgreichen) Range Rover Evoque Cabrio will VW mit einer offenen Variante des Kompakt-SUV T-Roc nachziehen, allerdings wohl nicht vor 2020. Und apropos VW: Der derzeit grösste Autohersteller der Welt bietet mit dem Beetle Cabriolet nur noch ein offenes Modell an – immerhin.

Cabriolets sind also immer mehr Exoten und fast nur noch im Hochpreisbereich zu finden – entsprechend dünn ist auch die Neuheitenliste 2018. Schade eigentlich, denn mit offenem Verdeck über Land zu fahren ist etwas Wundervolles, das kultiviert werden sollte. Vielleicht erleben die Cabrios ja ein Revival, wenn dereinst alles elektrisch angetrieben wird – mit geräuschlosem Antrieb wäre das Vergnügen nämlich noch deutlich intensiver.