Herz von Rafael Nadal schlägt für Kia Stinger

Rafael Nadal, die aktuelle Nummer 1 der ATP-Weltrangliste, ist seit 2004 Markenbotschafter von Kia. Nun zeichneten die Südkoreaner Emotionen und Reaktionen des Tennis-Profis bei seiner ersten Fahrt mit der neuen Sportlimousine auf. Erstaunlich: Das Herz des Spaniers chlug 175 Mal in der Minute – nahezu dreimal pro Sekunde – und blieb so nur gerade elf Schläge unter seinem auf dem Court erreichten Höchstwert.

Im Interview nach seiner Testfahrt verglich Rafael Nadal seine Emotionen am Lenkrad dann auch mit dem, was er während eines Tennismatches fühlt: «Der Stinger ist mit früheren Kia-Fahrzeugen nicht zu vergleichen. Die Emotionen, die von diesem leistungsstarken Modell ausgehen, lassen sich fast mit den Händen greifen. Die Kraft ist spürbar und wenn man beschleunigt, springt die Energie des Fahrzeugs auf einen selbst über. Ein wirklich beeindruckendes Fahrzeug.»

Rafael Nadal, seit 2004 Markenbotschafter von Kia, hat kürzlich seinen eigenen Kia Stinger in Empfang genommen. Der 3,3-Liter-V6-Biturbomotor macht den Stinger zum leistungsfähigsten Fahrzeug, das Kia bisher hervorgebracht hat- Das hat Folgen: Die Sportlimousine wurde für mehrere Auszeichnungen nominiert, darunter nden 2018 European Car of the Year, den 2018 North American Car of the Year und den 2018 World Car of the Year.

Kia und Rafael Nadal

Die Wege von Kia Motors Iberia und Rafael Nadal haben sich bereits zu Beginn seiner Karriere im Jahr 2004 gekreuzt. Nur zwei Jahre später wurde Nadal zum weltweiten Markenbotschafter ernannt. Kia Motors Iberia betreut zusammen mit der Rafael Nadal Stiftung verschiedene Projekte. Zudem stellt Kia der Rafa Nadal Academy by Movistar die benötigten Fahrzeuge zur Verfügung. Kia sponsert ausserdem seit mehreren Jahren das vom spanischen Tennis-Ass veranstaltete Juniorenturnier «Rafa Nadal Tour».

Der leistungsstarke Stinger ist jetzt in der Schweiz erhältlich – mit Allradantrieb und einem Acht-Gang-Automatikgetriebe ab 59'200 Franken.

(lab/pd)