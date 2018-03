VW schickt E-Allradler zum Pikes Peak Hill Climb

Am Salon stand die Oberklasse-Limousine der Zukunft, gestern enthüllte VW einen Sportwagen der Gegenwart. Der in die Zukunft fahren soll – I.D. R Pikes Peak1. Der allradgetriebene Elektro-Sportler vereint seine Botschafter-Rolle für die künftige elektrische I.D. Familie mit der sportlichsten Volkswagen Produktpalette, den Modellen der R GmbH. Er ist gleichzeitig ein erster Schritt für eine künftig intensivere Zusammenarbeit von Volkswagen R und Volkswagen Motorsport. Die Marke Volkswagen plant zudem bis 2025 mehr als 20 reine neue Elektrofahrzeuge anzubieten. Der Produktionsstart des ersten Serienmodells der I.D. Familie ist für Ende 2019 im sächsischen Zwickau vorgesehen.

«E-Mobilität sportlich aufladen»

«Wir wollen mit Volkswagen und der I.D. Familie an die Spitze der Elektromobilität», erklärte Entwicklungsvorstand Dr. Frank Welsch. «Der I.D. R Pikes Peak und die Teilnahme am berühmtesten Bergrennen der Welt hat dafür nicht nur symbolische Bedeutung, sondern ist auch ein wertvoller Härtetest für die Entwicklung von Elektro-Autos generell.» Jürgen Stackmann, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales, ergänzt: «Pikes Peak ist ohne Frage das legendärste Bergrennen der Welt. Für Volkswagen eine grossartige Chance, das Thema E-Mobilität emotional und sportlich aufzuladen.»

Das internationale Pikes-Peak-Bergrennen – von Kennern auch «Race to the clouds» genannt – wird seit 1916 nahe Colorado Springs in den Rocky Mountains ausgetragen und führt über eine Strecke von 19,99 Kilometern vom Start in 2800 Metern Höhe hinauf zum Gipfel in 4302 Metern über Meeresniveau. Volkswagen hatte am Pikes-Peak-Bergrennen zuletzt 1987 mit einem spektakulären Bimotor-Golf mit imposanten 652 PS teilgenommen, das Ziel aber knapp verpasst.

«Höchste Zeit also für eine Revanche!», so Volkswagen Motorsport Direktor Sven Smeets. «Wir wollen zeigen, was im Motorsport mit Elektroantrieb möglich ist. Am Steuer sitzt Romain Dumas, der Rekord in der Klasse der Elektro-Prototypen liegt derzeit bei 8.57,118 Minuten und wurde 2016 vom Neuseeländer Rhys Millen (e0 PP100) aufgestellt.

(lab)