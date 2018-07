Die «Legende» geht in Goodwood an den Start

Passend zum 25. Geburtstag des britischen Motorsporttreffens präsentiert sich die Neuauflage der japanischen Sportwagen-Ikone Toyota Supra im Süden Englands erstmals in Aktion: Chefingenieur Tetsuya Tada höchstpersönlich und Testfahrer Herwig Daenens werden den Prototypen über die legendäre Bergstrecke steuern.

Frontmotor und Hinterradantrieb

Nach der Ankündigung des Comebacks auf dem Genfer Automobilsalon im März 2018 können Besucher nun einen ersten Blick auf den Modellathleten werfen. Und sie werden feststellen: Toyota bleibt der Tradition eines echten Sportwagens treu und verpasst auch der Neuauflage einen Reihensechszylinder-Frontmotor und Hinterradantrieb. Technische Daten gibt es noch keine.

Neben dem Prototypen können sich die Besucher in Goodwood das Toyota GR Supra Racing Concept anschauen. Das von Toyota GAZOO Racing entwickelte Konzeptfahrzeug gab in Genf einen ersten Hinweis auf die Neuauflage. Und auch wenn Toyota in den vergangenen zehn Jahren in erster Linie mit sparsamen Hybridmotoren gepunktet hat, wissen die Japaner, wie man Gas gibt: Der 1000 PS starke Hybrid-Rennbolide TS050 Hybrid mit der Startnummer 8 hat die 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr gewonnen und Toyota den ersten Sieg beim Langstreckenklassiker beschert. In Goodwood darf das Siegerfahrzeug daher natürlich nicht fehlen.

Auf den Markt kommt der neue Toyota Supra voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019.





(lab)