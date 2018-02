Mitsubishi bringt den e-Evolution nach Genf

Beim Mitsubishi e-Evolution Concept handelt es sich um einen Prototypen, der die strategische Ausrichtung der erneuerten Marke Mitsubishi auf Produktebene sichtbar macht. Das Fahrzeug vereint nicht nur die Stärken der Kategorien SUV und Elektroauto, es vermittelt durch innovative Systemintegrationen auch ein optimal vernetztes Fahrerlebnis.

Das vollelektrische Hochleistungs-SUV verkörpert eine neue Markenstrategie, die nicht zuletzt in dem globalen Slogan «Drive your Ambition» zum Ausdruck kommt und fortschrittsorientiertes Denken im Hinblick auf inspirierendes Design und inspirierende Produkte widerspiegelt. Für aussergewöhnliche Fahrleistungen sorgt ein Dreimotor-4WD-System.

Flaggschiff neu aufgelegt

Als Weltpremiere zeigen die Japaner zudem den Modelljahrgang 2019 des Plug-in-Hybrid Outlander. «In seinen Eigenschaften als SUV und als innovatives Elektrofahrzeug hat sich der Plug-in Hybrid Outlander des Modelljahres 2019 nochmals eine Stufe weiterentwickelt – mit einem komplett neuen Antriebsstrang, noch dynamischerem Fahrverhalten, verfeinertem Interieur und Detailarbeit am Design», schreibt Mitsubishi.

Details werden erst in Genf bekanntgegeben, aber die Japaner haben beim Plug-in-Hybridsystem «2.0» den bisherigen 2-Liter-Benziner durch einen neuen 2,4-Liter-Benziner mit variablem Hubraum ersetzt. Das verspricht mehr Laufruhe und mehr Punch. Der neue Outlander PHEV rollt im zweiten Halbjahr an den Start. Bisher hat Mitsubishi 1400 Teilstromer in der Schweiz verkauft.

(lab/pd)