Durchbruch oder Absturz für E-Auto-Pionier Tesla

Keine Frage: Dank Elon Musk und seiner Marke Tesla steht die Elektromobilität weltweit vor dem Durchbruch. Der E-Auto-Pionier und Visionär hat mit seiner zu Beginn belächelten Offensive die ganze Automobilindustrie wach gerüttelt. Fachleute wie der deutsche Auto-Papst Ferdinand Dudenhöffer sehen in Tesla den Retter der Industrie. «Das batterieelektrische Auto hat mit Tesla Quantensprünge gemacht.»

Tatsächlich hat Musk die etablierten Konzerne mit seinem Start-Up nicht nur wach gerüttelt, sondern links überholt. Von Null auf Tempo 100 kann dem Model S P100D zwar niemand paroli bieten, doch bei unserem Test mit dem S P100D für knapp 165'000 Franken wurde die elektrische Freude am Fahren – wars ein Montags-Auto? – durch unerwartete Probleme getrübt:

- Das Navi blockierte, versagte mehrmals seinen Dienst.

- Der externe Zugriff auf das Auto durch Tesla-Techniker funktionierte wiederholt nicht.

- Die Ladezeiten (auch am Supercharger) und die Versprechen bei der Reichweite konnten nicht eingehalten werden.

- Beim Beschleunigen – ja, das macht wirklich Spass! – blockierte der Gurt des Beifahrers an verschiedenen Tagen mehrmals und konnte während der Fahrt nicht mehr gelöst werden.

Nur «Ungläubige» kritisieren

Solche Probleme darf man gegenüber Tesla-Fans oder Tesla-Chefs allerdings nicht erwähnen, sonst wird man sofort zum «Ewiggestrigen, der sich der Zukunft widersetzt». Denn die Tesla-Gemeinde reagiert auf Kritik wie eine Sekte – wer kritisiert, hinterfragt oder über Probleme berichtet, wird schlicht zum «Ungläubigen». Diese Reaktion ist allerdings kein Wunder, denn Elon Musk funktioniert genau gleich.

Doch nun ist auch Musk in der Realität angekommen: Der E-Auto-Pionier scheiterte im vergangenen Quartal erneut an seinen eigenen Vorgaben. Statt die Marke mit dem Model 3 auf der Überholspur aus der Nische in den Massenmarkt zu fahren, rollt der E-Auto-Pionier derzeit eher auf dem Pannenstreifen. Denn im vierten Quartal 2017 wurden nur gerade 1550 Stück von Teslas erstem Mittelklassewagen Model 3 ausgeliefert, wie die Firma des Tech-Milliardärs bestätigte. Das anfangs ausgegebene Ziel von 5000 gefertigten Model 3 pro Woche verschob Tesla zum zweiten Mal nach hinten und geht nun davon aus, diese Produktionsrate erst Mitte 2018 erreichen zu können.

Damit wurden die bereits gesenkten Erwartungen der Analysten massiv enttäuscht. Und Musk räumte offen Startschwierigkeiten ein und klagte, man befinde sich «tief in der Produktionshölle». Immerhin: Ende des ersten Quartals sollen, wenn alles gut geht, 2500 Model 3 pro Woche vom Band laufen.

Schonzeit für Tesla ist vorbei

Das ist für die Zukunft von Tesla auch dringend nötig, denn 2018 rollen die ersten echten Gegner von etablierten Herstellern an den Start: Vor allem der Jaguar I-Pace, der am Genfer Salon Weltpremiere feiert und ab März bestellt werden kann (Auslieferung im Sommer) dürfte den Amis zusetzen. Nicht nur bei der ähnlichen Technik, auch beim Preis. Später im Jahr folgen mit Audi E-Tron Quattro und Mercedes EQ C weitere Stromer auf Tesla-Niveau.

Doch unabhängig von der Marke wird die E-Mobilität immer noch hinterfragt: Wie sieht die Öko-Bilanz inklusive Elektrizität und Entsorgung wirklich aus? «So sind wir halt. Da muss es doch irgendwo was geben, dass die schöne neue Welt kaputt macht», ärgert sich Professor Dudenhöffer. «Wir sollten uns von solchen Geschichten nicht die Zukunft vermiesen lassen. Jede Ökobilanz kann man sich mit seinem Strom-Mix bunt oder schwarz malen.»