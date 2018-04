Erstes Quartal auf Vorjahresniveau

Genau 72'089 neue Personenwagen kamen seit Anfang 2018 erstmals auf die Strassen in der Schweiz und Liechtenstein. Dies entspricht einem minimalen Rückstand auf das Vorjahr von 680 Immatrikulationen oder 0,9 Prozent.

Für die alternativen Antriebe war das erste Quartal in jedem Fall sehr positiv: Mit 6,4 Prozent konnten Elektro-, Hybrid-, Gas- und Wasserstoff-Autos ihren Marktanteil im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozentpunkte steigern. Die abgesetzten Stückzahlen liegen um 28,5 Prozent höher. Dabei weisen sämtliche alternativen Motorisierungen kumuliert ein Plus auf. «Diese Entwicklung ist sehr erfreulich», so auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik. «Wir sind sicher, dass wir das Ziel von 10 Prozent Marktanteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im Jahr 2020 erreichen werden.»



(lab)