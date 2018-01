Kult-Offroader kommt mit 405 PS zurück

Happy Birthday Land Rover Defender: 2018 feiert der britische Ur-Geländewagen seinen 70. Geburtstag. Da noch immer kein Nachfolgemodell für den Kult-Offroader bereit ist, rollen die Engländer eine Sonderserie an den Start – den Works V8.

Und der Name ist Programm: In Erinnerung an frühere Sondereditionen, bei denen der eher schwachbrüstige Diesel durch einen V8 ersetzt worden ist, präsentierte Land Rover gestern den «stärksten und schnellsten je in Serie produzierten Defender»!

In 5,6 Sekunden auf Tempo 100

In Zahlen: Der 5-Liter-V8-Sauger leistet maximal 405 PS und 515 Nm Drehmoment. Das ist ein immenses Upgrade im Vergleich zu den 122 PS und 360 Nm des ehemaligen Serienmodells. So ausgerüstet soll der Works V8 in rund 5,6 Sekunden auf Tempo 100 (60 mph) spurten, Schluss ist erst bei 171 km/h.

Diese Kraft des bekannten Fünfliter-Motors wird von einer Achtgang-Automatik verwaltet, die sich über einen Handschalthebel bedienen lässt. Um die Urgewalt des Antriebs auch einigermassen beherrschbar auf die Strasse zu bringen, gibt es ein Sportfahrwerk mit modifizierten Federn, Stabilisatoren und speziellen Stossdämpfern, ausserdem ein verbessertes Bremssystem.

Innen gibts statt dem kargen Arbeiterlook jede Menge Leder und Komfort. Kein Wunder: Der Works V8 soll ja auch mindestens 150'000 Pfund kosten, und jeweils als Einzelimport geliefert werden. Den Power-Defender gibts als dreitüriges 90er-Modell oder in der langen Version als 110er.

Zu einem modernen Nachfolger gibts weiterhin keine News aus Solihull. Das Warten hat für Normalverdiener also noch kein Ende.

(lie/pd)