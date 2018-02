Maserati gibt Vollgas und bricht Rekorde en masse

Die Zeiten, in denen Maserati im Schatten der klangvollen Marken Ferrari und Lamborghini ein Dasein als Mauerblümchen fristete, sind endgültig vorbei. Mit dem italienischen Premiumhersteller geht es stetig bergauf: 2017 wurden nach Firmenangaben 51'500 Levante, Ghibli, Quattroporte und GranTurismo/GranCabrio weltweit ausgeliefert – das sind rund 10'000 Fahrzeuge mehr als im Jahr davor und damit ein historischer neuer Rekord.

In der Schweiz ein Plus von 17,1 Prozent

Auch die Schweiz trägt zu dem Wachstum bei: 917 verkaufte Fahrzeuge 2017 entsprechen enem Plus von 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: In Deutschland, Europas Autoland Nummer eins, wurden 2017 nur 1840 Maserati neu zugelassen. Das bedeutete ebenfalls einen neuen Bestwert für die Marke mit dem Dreizack, liegt im Verhältnis zur Bevölkerung aber weit hinter dem Schweizer Wert zurück.

Levante macht das Rennen

Die klare Nummer 1 bei Herr und Frau Schweizer ist der SUV Levante mit 534 immatrikulierten Autos, vor dem Ghibli mit 270 Fahrzeugen. Damit blieb der Levante im vergangenen Jahr beispielsweise nur ganz knapp hinter dem Porsche Cayenne mit 539 Autos zurück.

Dieser Aufwärtstrend beim Absatz schlägt sich logischerweise auch in der Buchhaltung der Italiener nieder: So kletterte der Umsatz der zur Fiat Chrysler Group gehörenden Marke im Vergleich zu 2016 um 17 Prozent (währungsbereinigt: 19 Prozent) von 3,4 auf 4,0 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg der Ebit – der Gewinn vor Steuern – von 339 Millionen Euro um 65 Prozent (währungsbereinigt: 68 Prozent) auf 560 Millionen Euro. Die sogenannte Ebit-Marge verbesserte sich von 9,7 Prozent auf 13,8 Prozent. «Das sei ein Wert, der in der Automobilbranche seinesgleichen suche», teilte Maserati laut «Autohaus Online» mit.

