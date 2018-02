Neuer Santa Fe ist sexy und gescheit

Noch dauert es ein paar Wochen, bis die Südkoreaner das Tuch von der vierten Generation des Flaggschiffs ziehen. Doch erste Skizzen machen bereits Lust auf den SUV: Denn die Front des Neulings hat viel mehr Charakter als sein Vorgänger. Wie beim eben lancierten Kona und dem Brennstoffzellenfahrzeug Nexo setzt Hyundai auf zweigeteilte Scheinwerfereinheiten. Die nach hinten ansteigende Fensterlinie, mächtige Sicken im unteren Türbereich und die bullige Schulterlinie prägen die Seitenansicht. Am Heck dominieren die weit in die Flanken reichenden Rückleuchten und die in die Heckschürze integrierte Auspuffendrohrblenden.

Zu den Motorisierungen schweigt Hyundai bisher, doch das aktuelle Modell steht bei uns derzeit mit 200 Diesel-PS und 440 Nm am Start und kostet mindestens 38’990 Franken. In Anbetracht der Tatsache, dass die Südkoreaner ihre ganze Flotte zumindest teilweise unter Strom stellen, wird sich dies beim Neuling ganz bestimmt ändern.

Zudem hat Hyundai einen besonders cleveren Assistenten entwickelt – einen Fond-Insassen-Detektor! Das sogeannte «Rear Occupant Alert» genannte System soll verhindern, dass Kleinkinder oder Tiere auf den Rücksitzen vergessen werden, was bei hochsommerlichen Temperaturen in der Vergangenheit immer wieder zu tragischen Todesfällen geführt hat.