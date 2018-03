Zwei neue Varianten für den Mittelmotorsportler

Ein qualitativ hochwertiges Interieur nach Vorbild der A110 «Première Edition» verbunden mit besonders niedrigem Gewicht kennzeichnet die neue Ausführung «Pure». Das leichteste Fahrzeug der A110-Baureihe wendet sich besonders an Fahrer, die das fahrdynamische Potenzial des kompakten Mittelmotorsportlers auf kurvenreichen Gebirgsstrassen oder auf der Rennstrecke auskosten wollen.

Mit der A110 «Légende» verfolgt Alpine einen ganz anderen Ansatz: Das Modell kombiniert Agilität mit ausgeprägtem Langstreckenkomfort. Zur Serienausstattung zählen unter anderem 6-Wege-Sitze in Leichtbauweise von Sabelt mit Lederpolsterung und ein von Carbon-Elementen in Glanzoptik geprägtes Interieur.

Wie bisher 252 PS

Für die dynamischen Fahrleistungen sorgt in beiden Varianten der gleiche 1,8-Liter-Turbobenziner mit 185 kW/252 PS, der auch die A110 «Première Edition» antreibt. Die Kraftübertragung an die Hinterräder erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das Sportfahrwerk verfügt über eine Radführung an doppelten Querlenkern vorne und hinten.

Die neuen Karosserielackierungen «Blanc Irisé», «Bleu Abysse» und «Gris Tonnerre» runden die Liste der Neuheiten bei Alpine ab. Alpine wird die Preise für die beiden Neuheiten kommende Woche bekannt geben.

(lab/pd)